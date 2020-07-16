Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком

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Светлана Александрова
58

Актриса, ставшая знаменитой в 13 лет, сыграв Герду в «Снежной королеве», много лет была дружна со знаменитым отцом актера, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.

Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком

Фото: Instagram @alenaproklova

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актриса Елена Проклова, много лет назад работавшая и дружившая с народным артистом СССР Олегом Ефремовым, прокомментировала случившееся с его сыном Михаилом. В интервью интернет-изданию StarHit она вступилась за артиста, устроившего в пьяном виде смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве.

Проклова признала, что Ефремов, как и любой другой человек, должен отвечать за свои действия, однако призвала общество строго судить в первую очередь себя.

«Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий… Представьте себя на месте Миши. Спросите себя: а как бы я себя повел?» — сказала актриса.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. В результате столкновения автомобилей погиб 58-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. 

В конце прошлой неделе стало известно, что следственные действия в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова завершены и материалы направлены в суд, а адвокаты всех сторон уже ознакомились с материалами дела.

Защитник Ефремова не согласен и с тем, что пострадавшая сторона заявила о выплате компенсации за смерть родственника в размере 40 миллиона рублей. На данный момент пострадавшим по делу проходят четыре человека: двое сыновей Сергея Захарова, официальна жена и брат. Пашаев заявил, что перестал вести переговоры с потерпевшими после таких требований и заверил, что 40 миллионов они вряд ли получат.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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