Бузова пожелала подписчицам быть «на стиле», но они заметили лишь торчащую грудь

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Алиса Старжевская
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Телеведущая в очередной раз отказалась от лифчика в рекламном видео на своей странице в Instagram.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Российская телеведущая Ольга Бузова пожелала своим подписчицам всегда «оставаться на стиле» и быть красивыми. Однако фанатки звезды раскритиковали ее за торчащие соски.

Instagram @buzova86

Призыв к красоте Бузова написала под рекламным видео одного из московских брендов на своей странице в Instagram. Девушка сначала рассказывает о костюме, который сочетает удобство и стиль, а после танцует и изображает дефиле под свою же песню «Орбит без сахара». Действие в ролике происходит где-то на загородом участке на фоне заборов и газона. Однако в глаза бросается не только рекламируемый телеведущей костюм, но и ее торчащая грудь, которую певица показывает, распахивая бомбер.

В комментариях к записи подписчики обратили внимание именно на эту примечательную деталь. Они в ироничной форме отметили, что телеведущая желает оставаться на стиле, но «забывает надеть лифак», а также, что главное — «просвечивающая грудь».

Подобные видео и фото поющая телеведущая публикует довольно часто. Один из последних случаев — совместное видео с Давидом Манукяном, в котором также ее грудь также просвечивает, но уже через белый топ. Или фотография со съемочной площадки «Дома-2», где опять же отсутствует бюстгальтер. И под каждой подобной записью пользователи акцентируют внимание на нехватке элемента нижнего белья.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова объяснила эфир «Дома-2», который она провела в состоянии алкогольного опьянения.

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