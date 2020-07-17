В Рособрнадзоре ответили на критику вопросов в ЕГЭ по химии

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Светлана Александрова
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Родители выпускников возмущены чрезмерной, по их мнению, сложностью заданий.

Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир, 5-tv.ru

Тема:
ЕГЭ 2020

Задания единого госэкзамена по химии, который сдавали 16 июля выпускники, не выходят за рамки школьной программы. Об этом заявили в Рособрнадзоре, комментируя появившиеся в интернете жалобы на чрезмерную сложность тестов по химии и требования отменить результаты ЕГЭ.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что обсуждать результаты экзамена следует после того, как станут известны его результаты.

Там отметили, что модель контрольных измерительных материалов (КИМ) по химии обсуждалась в педагогическом сообществе еще год назад и была утверждена и обнародована в ноябре 2019 года. Более того, были опубликованы вопросы и ответы к ним несостоявшегося досрочного периода ЕГЭ-2020. И учителя, и ученики, имели возможность заранее ознакомиться со всеми этими материалами.

«Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после экзамена, когда мы увидим, как участники его реально сдали. После получения результатов ЕГЭ и статистических данных о выполнении участниками экзамена всех заданий КИМ будет проведен содержательный анализ выполнения экзаменационных работ участниками ЕГЭ 2020 года», — цитирует ответ Рособрнадзора ТАСС.

В ведомстве также отметили, что в тестах содержались вопросы разного уровня сложности, и для преодоления минимального порога баллов на ЕГЭ по химии, и даже для поступления на бюджетные места в вуз со средним конкурсом «выполнять задания высокого уровня сложности не обязательно».

Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием скорректировать подведение итогов ЕГЭ по химии в этом году.

«Чтобы успешно сдать экзамен по химии недостаточно знать на отлично школьную программу. Необходимо знать, и не только понаслышке, учебники высшей школы: Некрасова, Глинки, Алексеева, Чичибабина, Крешкова и других авторов. Утверждать, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на среднего школьника — лицемерие!» — утверждает автор обращения к министру просвещения.

В нет также говорится, что «ЕГЭ такого уровня ломают психику детей и подрывают их веру в себя». Под воззванием уже подписались более трех с половиной тысяч человек.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, а Рособрнадзоре подвели предварительные итоги первых ЕГЭ и пришли к выводу переход школьников на дистанционное обучение весной этого года из-за пандемии коронавируса не снизил уровень их подготовки к экзаменам.

Тема:
ЕГЭ 2020
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