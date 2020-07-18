Максим Траньков прокомментировал гибель фигуристки Александровской

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 74

Двукратный олимпийский чемпион признался, что был шокирован известием о смерти 20-летней коллеги.

Фото, видео: Instagram @alexandrovskaya.k, 5-tv.ru

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков не подтвердил в беседе с 5-tv.ru версию того, что гибель фигуристки Екатерины Александровской могла быть связана с ее депрессией из-за сложностей в спортивной карьере. Он отметил, что общался с девушкой слишком давно, чтобы делать такие выводы.

«Нет, я не могу гадать, потому что я не могу сказать, что мы последние годы как-то близко общались. Да и раньше. Просто когда-то мы катались на одном льду, мы были знакомы, но у нас и довольно большая разница в возрасте, поэтому я не могу так утверждать что-либо, потому что я не знаю», — сказал Траньков.

Ранее фигурист уже выразил соболезнования семье погибшей коллеги. В интервью RT он признался, что известие о гибели Александровской шокировало его.

«Это всегда ужасная новость, когда такие молодые спортсмены уходят. В фигурном катании у всех семейное отношение друг к другу, поэтому это большая потеря и горе. Слишком часто стали такие новости приходить, чуть ли не раз в год. Хочу выразить слова поддержки ее маме, хотя очень сложно что-то говорить. Мы катались когда-то на одном катке, Катя выросла на наших с Татьяной Волосожар глазах. Меня шокировала эта новость, пока даже не укладывается в голове», — заявил олимпийский чемпион.

По его словам, несмотря на то, что какое-то время Александровская тренировалась в Канаде, последний год она провела в России.

О смерти 20-летней российской фигуристки Екатерины Александровской стало известно сегодня. Предварительно, девушка свела счеты с жизнью. Позже, как писал 5-tv.ru, была найдена ее предсмертная записка. Мать погибшей чемпионки мира была госпитализирована после известия о ее смерти.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
71.71
0.48 81.68
0.45
Недоброе утро. Рейтинг знаков зодиака, переживающих тяжелое похмелье

Последние новости

13:20
В России запретят чинить авто подержанными запчастями
13:04
Максим Траньков прокомментировал гибель фигуристки Александровской
12:56
«Освободите Бритни Спирс»: Как звезду лишили права распоряжаться своей жизнью?
12:42
Названа предварительная причина пожара в готическом соборе во Франции
12:28
«Лучший в мире отец»: Сергей Шойгу вместе с дочерью провел отпуск в Тыве
12:10
«Граничат с маразмом»: Алексей Глызин высказался о заявлениях Лозы

Сейчас читают

В квартире погибшей фигуристки Александровской нашли записку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок