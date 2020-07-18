Максим Траньков прокомментировал гибель фигуристки Александровской

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков не подтвердил в беседе с 5-tv.ru версию того, что гибель фигуристки Екатерины Александровской могла быть связана с ее депрессией из-за сложностей в спортивной карьере. Он отметил, что общался с девушкой слишком давно, чтобы делать такие выводы.

«Нет, я не могу гадать, потому что я не могу сказать, что мы последние годы как-то близко общались. Да и раньше. Просто когда-то мы катались на одном льду, мы были знакомы, но у нас и довольно большая разница в возрасте, поэтому я не могу так утверждать что-либо, потому что я не знаю», — сказал Траньков.

Ранее фигурист уже выразил соболезнования семье погибшей коллеги. В интервью RT он признался, что известие о гибели Александровской шокировало его.

«Это всегда ужасная новость, когда такие молодые спортсмены уходят. В фигурном катании у всех семейное отношение друг к другу, поэтому это большая потеря и горе. Слишком часто стали такие новости приходить, чуть ли не раз в год. Хочу выразить слова поддержки ее маме, хотя очень сложно что-то говорить. Мы катались когда-то на одном катке, Катя выросла на наших с Татьяной Волосожар глазах. Меня шокировала эта новость, пока даже не укладывается в голове», — заявил олимпийский чемпион.

По его словам, несмотря на то, что какое-то время Александровская тренировалась в Канаде, последний год она провела в России.

О смерти 20-летней российской фигуристки Екатерины Александровской стало известно сегодня. Предварительно, девушка свела счеты с жизнью. Позже, как писал 5-tv.ru, была найдена ее предсмертная записка. Мать погибшей чемпионки мира была госпитализирована после известия о ее смерти.