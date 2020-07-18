Подготовка ко дню ВМФ: Крейсер «Орел» и БДК «Петр Моргунов» прибыли в Кронштадт

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 25

Суда примут участие в Главном военно-морском параде.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ

Атомный подводный ракетный крейсер «Орел» и большой десантный корабль «Петр Моргунов» вошли на Большой Кронштадтский рейд и уже заняли свои места в парадной линии. По сообщению главкома ВМФ России, суда прибыли для участия в Главном Военно-морском параде.

Об этом главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов рассказал по итогам совещания по вопросам подготовки к параду. По его словам, сейчас суда установлены в назначенных точках стратегической парадной линии при помощи швартовых бочек. Именно с этих позиций «Орел» и «Петр Моргунов» начнут свое движение на Главном Военно-морском параде.

Помимо крейсера и десантного корабля, в торжественном смотре примут участие 46 кораблей и подводных лодок, 42 воздушных судна, а также 4 тысячи военнослужащих. Главный военно-морской парад пройдет 26 числа в честь Дня Военно-Морского Флота, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. Помимо Санкт-Петербурга, празднования будут проходить и в других знаковых для флота городах.

Атомный подводный ракетный крейсер «Орел» и большой десантный корабль «Петр Моргунов» — одни из самых современных судов на вооружении ВМФ России. Так «Петр Моргунов» спущен на воду в 2018 году и с тех пор проводятся его испытания. Официальная передача флоту корабля запланирована на вторую половину 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как моряки готовятся к параду в Петербурге.

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