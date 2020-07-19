Кто может рассчитывать на дополнительные три тысячи рублей от государства

|
Светлана Александрова
47

Финансовая помощь российским семьям будет выплачиваться до 31 августа.

Кто может рассчитывать на дополнительные три тысячи рублей от государства

Фото: ТАСС / Ахметов Вадим

Тема:
Эпидемия коронавируса

До 31 августа граждане, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса, могут рассчитывать на дополнительную денежную помощь от государства. Как сообщает ФАН, выплаты полагаются семьям с детьми, в которых отец или мать лишились работы — по три тысячи рублей на одного ребенка. Увеличены также и размеры пособий по безработице. Соответствующие начисления уже утверждены кабмином.

Кроме того, количество семей, которые могут рассчитывать на соответствующую помощь, увеличилось. Если в начале апреля финансовую поддержку получали 720 тысяч человек, то в настоящее время их число составляет более двух с половиной миллионов.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал в интервью 5-tv.ru, от каких долгов можно избавиться, пройдя через официальную процедуру банкротства, а какие все равно придется возвращать.

Тема:
Эпидемия коронавируса
18 июл
Российский вирусолог развеяла миф о самом раннем симптоме COVID-19
18 июл
Счастливой жизни не будет? Генсек ООН подвел итоги пандемии коронавируса
18 июл
Названы сроки второй волны коронавируса в России
18 июл
Эксперт рассказал о необходимости вакцинироваться от гриппа из-за COVID-19
18 июл
Панкратов-Черный лишился речи на поминках известной художницы
17 июл
Собянин сравнил уровень смертности от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
17 июл
В России заявили о стадии угасания пандемии коронавируса
17 июл
Жители столицы могут бесплатно сдать тест на коронавирус
16 июл
Фонд «Моя история» посвятил спектакль «Грифон» врачам, борющимся с COVID-19
16 июл
Ученые из Новосибирска первыми в России получили антитела, нейтрализующие COVID

Читайте также

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
71.71
0.48 81.68
0.45
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля

Последние новости

2:49
«Так выглядит счастье»: Симоньян выложила видео танцев Кеосаяна с дочерью
2:20
Менеджер Нурмагомедова рассказал, продолжит ли сражаться убитый горем боец
1:58
Кто может рассчитывать на дополнительные три тысячи рублей от государства
1:52
Звезда «Убойной силы» и «Тайн следствия» умерла в 46 лет
1:40
У звезды «Кадетства» Елены Захаровой при купании грудь выскочила из бюстгальтера
1:20
Годовая девочка умерла под колесами автомобиля во время семейного праздника

Сейчас читают

Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок