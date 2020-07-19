Кто может рассчитывать на дополнительные три тысячи рублей от государства

До 31 августа граждане, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса, могут рассчитывать на дополнительную денежную помощь от государства. Как сообщает ФАН, выплаты полагаются семьям с детьми, в которых отец или мать лишились работы — по три тысячи рублей на одного ребенка. Увеличены также и размеры пособий по безработице. Соответствующие начисления уже утверждены кабмином.

Кроме того, количество семей, которые могут рассчитывать на соответствующую помощь, увеличилось. Если в начале апреля финансовую поддержку получали 720 тысяч человек, то в настоящее время их число составляет более двух с половиной миллионов.

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