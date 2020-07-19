Синоптик рассказал, когда в Петербург вернутся дожди и похолодание

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Алина Потёмкина
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В выходные в городе на Неве еще можно будет понежиться на солнышке.

Фото, видео: ТАСС / Шамуков Руслан, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Теплая солнечная погода в Петербурге скоро сменится привычными дождями. Вместе с осадками в город на Неве придет и похолодание. Об этом телеканалу 78 рассказал главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов.

По его словам, в выходные в культурной столице еще сохранится тепло — до 27 градусов. Даже в ночное время не придется мерзнуть — воздух прогреется до 10-15 градусов. Однако потом начнут возвращаться осадки, пусть пока и в виде кратковременных дождей.

«В воскресенье характер погоды практически не изменится, но по территории области пройдут незначительные кратковременные дожди, хотя их и будет мало. В Ленобласти днем ожидается 22-27 градусов, в Петербурге — 24-26 градусов, ветер ослабеет и в выходные дни будет слабым», — рассказал синоптик.

Примерно в таком ключе погода продержится до среды, 22 июля. Затем она начнет портиться — дожди будут идти в некоторых районах города, а ветер усилится. Температура понизится до 15-20 градусов.

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