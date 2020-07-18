Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

|
Алиса Старжевская
59

Синоптики рассказали, как высокие температуры в летний период могут отразиться на дальнейших климатических изменениях.

Какую зиму ждать россиянам после жаркого лета — прогнозы метеорологов

Фото: ТАСС / Пименов Роман

Тема:
Погода

Жаркое лето 2020 года может перейти в ледяную стужу очень холодной зимы, пишет URA.RU.

Согласно прогнозу метеоролога Екатерины Пестряковой, аномально жаркие температуры текущим летом могут привести к длинной и морозной зиме. Впрочем, наверняка это касается только районов Южного Урала, где царит континентальный климат, в частности, Челябинской области.

Континентальный климат означает, что на территории такой зоны можно наблюдать очень большую амплитуду температурных рекордов — от зимы к лету, от года к году, от утра к ночи. Поэтому в том же Челябинске зима 2020–2021 годов почти наверняка будет холодной, а в других регионах вероятность такого прогноза составляет 90%

Ранее 5-tv.ru писал, какую погоду синоптики обещают в России во второй половине лета.

Тема:
Погода
18 июл
Град размером с перепелиное яйцо накрыл Свердловскую область
17 июл
Видео: Пожилого мужчину унесло потоком воды на улице в Ростове-на-Дону
17 июл
Ливень превратил в бурлящие реки улицы Ростова-на-Дону
17 июл
«Золотое сердце»: Сотрудник МЧС, играющий с малышом после спасения из потопа, растрогал соцсети
17 июл
В Хабаровском крае прошел торнадо — захватывающее видео
17 июл
Видео: Обрушившиеся на Иркутск ливни оказались сильнейшими за последние 20 лет
17 июл
Апокалипсис? Кейптаун утонул в морской пене, а дети лепят из нее «снежки» — видео
16 июл
Жара не ушла — синоптики пугают россиян прогнозами на вторую половину лета
15 июл
«Небесный кнут?» — Молния ударила в Останкинскую башню 10 раз — видео
15 июл
Четыре человека пострадали после мощного урагана в Саратове — видео

Читайте также

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
71.71
0.48 81.68
0.45
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 июля

Последние новости

22:25
Огонь в соборе французского Нанта удалось ликвидировать
22:15
«Мне обломали крылья»: экс-солистка SEREBRO заявила о травле со стороны Фадеева
22:03
В ЛДПР назвали возможную дату назначения врио главы Хабаровского края
21:49
Могла стать легендой: тренер Мозер о работе с погибшей фигуристкой Александровской
21:40
Россиянам начнут компенсировать затраты на отдых. Как получить выплаты?
21:30
Почему кофе не так вреден, как многие думают? Объясняет доктор Мясников

Сейчас читают

Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Известная фигуристка Екатерина Александровская выпала из окна
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок