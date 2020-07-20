Прокуратура утвердила обвинение по делу о «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым
По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб водитель второго автомобиля.
Фото: 5-tv.ru
Столичная прокуратура утвердила обвинение заслуженному артисту России Михаилу Ефремову по резонансному делу о смертельном ДТП 8 июня 2020 года.
«Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Сообщается, что по версии следствия, в момент совершения ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на полосу встречного движения и, не снизив скорости, продолжил движение. После чего произошло столкновение его автомобиля с ВИС 234900, которым управлял житель Рязанской области Сергей Захаров. От полученных травм к утру мужчина скончался в больнице.
«Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», — добавила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
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