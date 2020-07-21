А судьи кто? Крестный отец Ефремова объяснил, почему актер не виновен в пьяном ДТП

Крестный отец Михаила Ефремова, заслуженный артист РФ Василий Мищенко заявил, что актер не является преступником в полном понимании этого слова.

По его словам, смертельное ДТП, виновником которого считают Ефремова, безусловно, большое несчастье. Причем для обеих сторон: и для пострадавшей, и для самого Михаила. Однако это не дает право считать актера убийцей. Как минимум, потому что истинный преступник «следит за жертвой, готовится» к расправе. В данном конкретном случае, по мнению Василия, речь идет о трагическом стечении обстоятельств.

«Я тоже садился пьяным за руль: разбился на машине так, что двигатель в салон вошел, я весь в крови был. Но после этого случая навсегда прекратил. И Мише Господь дает шанс на переосмысление чего-то важного в жизни», — заявил Мищенко в беседе с MK.RU.

Он также отметил, что не хотел бы «поселения» для любимого крестника. А в заключение добавил, что Михаил Ефремов, как верующий человек, очень мучается и раскаивается после содеянного. Даже несмотря на то, что у окружающих при этом складывается обратное впечатление.

«Я боюсь, чтобы его не отправили на поселение. Он же не убежал, не прокапался, чтобы утром заявить, будто был трезвым, не отказался. Это говорит о нем как о человеке. Следствие закончилось, ждем суда. Будем принимать все как должное. Если его отправят в колонию — и в колонию поеду, и свидание с ним попрошу», — подытожил заслуженный артист.

РИА Новости / Сергей Пятаков

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура утвердила обвинение по делу о «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым.