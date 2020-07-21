Захватчик автобуса на Украине поставил ультиматум и дал властям полчаса

Максим «Плохой», захвативший автобус и взявший пассажиров в заложники в украинском городе Луцке, поставил ультиматум властям страны и дал полчаса на исполнение его требований. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на одну из заложниц.

Одно из требований адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому. Террорист хочет, чтобы он сказал на видео фразу: «Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем». Вслед за президентом то же самое должны сделать другие чиновники.

«Что ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? <…> Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить ни с кем. Сколько мы можем вас просить?» — спрашивала журналистов заложница.

Как сообщал 5-tv.ru, о захвате около двух десятков заложников в центре Луцка стало известно утром 21 июля. Около 10:10 по местному времени (совпадает с московским) раздалась автоматная очередь. По данным правоохранителей, террорист сам позвонил в полицию и сообщил о минировании автобуса. Силовики оцепили близлежащие районы.

Позже стала известна личность захватчика заложников — это некто Максим «Плохой». Периодически он открывает стрельбу из автоматического оружия и выбрасывает из транспорта разные взрывные устройства. 5-tv.ru ранее публиковал видео с одним из таких моментов.