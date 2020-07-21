Трое заложников вышли из захваченного на Украине автобуса

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Светлана Шевченко
Срочная новость 204

Удерживающий людей Максим «Плохой» недавно заявил журналистам, что один из заложников ранен.

Фото, видео: volyn.com.ua; Facebook / Anton Gerashchenko

Тема:
Украинский кризис

Трое заложников вышли из захваченного на Украине автобуса. Известно, что их встретили сотруднкии МВД Незалежной.

Удерживающий людей Максим «Плохой» недавно заявил журналистам, что один из заложников ранен.

«Заложники в плохом состоянии, полный автобус. Один человек ранен, одна беременная, один ребенок», — подчеркнул он.

По данным местных СМИ, он отпустил бабушку, беременную женщину и ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что захвативший в городе Луцк заложников поставил получасовой ультиматум.

Тема:
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