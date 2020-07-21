Опубликованы видео с освобожденными заложниками на Украине и фото задержанного
В МВД Украины сообщили, что захватчика автобуса в Луцке ждет психиатрическая экспертиза.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото, видео: volyn.com.ua; Twitter @AvakovArsen
Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал видео с освобожденными пассажирами автобуса в украинском Луцке и фотографию с задержанным террористом, удерживавшим людей в заложниках. Медиаматериалы доступны на его странице в Twitter.
«Все», — лаконично подписал ролик министр.
Также он опубликовал фото с задержанным. На снимке тот лежит на брусчатке. Рядом стоят силовики. Неподалеку от них стоит автобус, в котором террорист с 10 часов утра удерживал заложников. В МВД сообщили, что теперь мужчину ждет психиатрическая экспертиза.
Как сообщал 5-tv.ru, утром 21 июля стало известно о захвате примерно двух десятков заложников в центре Луцка. По данным правоохранителей, террорист оказался с ними в автобусе, который заминировал. Он сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Силовики оцепили близлежащие районы. В течение всего дня раздавались выстрелы и звуки взрывов.
Главное требование террориста было адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому. Мужчина хотел, чтобы глава государства посоветовал всем посмотреть фильм «Земляне» 2005 года. Украинский лидер выполнил это требование, записав видеообращение. Спустя какое-то время после этого заложники начали покидать автобус. Тут же прогремел взрыв и начался штурм.
- 21 июл
- Видео штурма автобуса и освобождения заложников в украинском Луцке
- 21 июл
- Захвативший автобус на Украине отпустил заложников, и тут же прогремел взрыв
- 21 июл
- Терзаемой терактами Украине предсказали взрыв бандитизма после легализации оружия
- 21 июл
- Трое заложников вышли из захваченного на Украине автобуса
- 21 июл
- Захватчик автобуса на Украине поставил ультиматум и дал властям полчаса
- 21 июл
- Нелепые требования и постоянная стрельба: хроника захвата автобуса в украинском Луцке
- 21 июл
- Видео: захватчик автобуса на Украине открыл стрельбу и бросил взрывное устройство
- 21 июл
- Взрывы прозвучали на месте захвата автобуса с заложниками на Украине
- 21 июл
- «Прости, что жена и сын со мной» — запись разговора с захватившим автобус на Украине
- 21 июл
- Видео: стрельба слышна возле автобуса с заложниками на Украине
Читайте также
78%
-0.99 81.25
-1.14
Нашли ошибку?