Опубликованы видео с освобожденными заложниками на Украине и фото задержанного

Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал видео с освобожденными пассажирами автобуса в украинском Луцке и фотографию с задержанным террористом, удерживавшим людей в заложниках. Медиаматериалы доступны на его странице в Twitter.

«Все», — лаконично подписал ролик министр.

Также он опубликовал фото с задержанным. На снимке тот лежит на брусчатке. Рядом стоят силовики. Неподалеку от них стоит автобус, в котором террорист с 10 часов утра удерживал заложников. В МВД сообщили, что теперь мужчину ждет психиатрическая экспертиза.

Twitter @AvakovArsen

Как сообщал 5-tv.ru, утром 21 июля стало известно о захвате примерно двух десятков заложников в центре Луцка. По данным правоохранителей, террорист оказался с ними в автобусе, который заминировал. Он сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Силовики оцепили близлежащие районы. В течение всего дня раздавались выстрелы и звуки взрывов.

Главное требование террориста было адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому. Мужчина хотел, чтобы глава государства посоветовал всем посмотреть фильм «Земляне» 2005 года. Украинский лидер выполнил это требование, записав видеообращение. Спустя какое-то время после этого заложники начали покидать автобус. Тут же прогремел взрыв и начался штурм.