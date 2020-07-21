Видео штурма автобуса и освобождения заложников в украинском Луцке

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Игорь Рязов
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Террорист сам вышел из автобуса и лег на землю, тем самым сдавшись правоохранителям.

Фото, видео: volyn.com.ua

Тема:
Украинский кризис

Правоохранителям удалось задержать террориста, захватившего автобус и взявшего его пассажиров в заложники в центре украинского города Луцка. Видео со штурмом транспорта и освобождением людей появилось в сети.

На кадрах видно, как к автобусу подъезжает бронетранспортер и одновременно раздается взрыв. После этого из захваченного транспорта навстречу силовикам начинают выходить заложники. Вскоре к БТР подъезжает черный фургон, из которого выходит еще больше людей в форме. По словам очевидцев, террорист сам вышел из автобуса, лег на землю и сдался правоохранителям.

Twitter @AvakovArsen

Как сообщал 5-tv.ru, утром 21 июля стало известно о захвате примерно двух десятков заложников в центре Луцка. По данным правоохранителей, террорист оказался с ними в автобусе, который заминировал. Он сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Силовики оцепили близлежащие районы. В течение всего дня раздавались выстрелы и звуки взрывов.

Главное требование террориста было адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому. Мужчина хотел, чтобы глава государства посоветовал всем посмотреть фильм «Земляне» 2005 года. Украинский лидер выполнил это требование, записав видеообращение. Спустя какое-то время после этого заложники начали покидать автобус. Тут же прогремел взрыв и начался штурм.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с освобожденными заложниками и фотографию с задержанным террористом. Его ждет психиатрическая экспертиза.

Тема:
Украинский кризис
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