Видео штурма автобуса и освобождения заложников в украинском Луцке
Террорист сам вышел из автобуса и лег на землю, тем самым сдавшись правоохранителям.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото, видео: volyn.com.ua
Правоохранителям удалось задержать террориста, захватившего автобус и взявшего его пассажиров в заложники в центре украинского города Луцка. Видео со штурмом транспорта и освобождением людей появилось в сети.
На кадрах видно, как к автобусу подъезжает бронетранспортер и одновременно раздается взрыв. После этого из захваченного транспорта навстречу силовикам начинают выходить заложники. Вскоре к БТР подъезжает черный фургон, из которого выходит еще больше людей в форме. По словам очевидцев, террорист сам вышел из автобуса, лег на землю и сдался правоохранителям.
Как сообщал 5-tv.ru, утром 21 июля стало известно о захвате примерно двух десятков заложников в центре Луцка. По данным правоохранителей, террорист оказался с ними в автобусе, который заминировал. Он сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Силовики оцепили близлежащие районы. В течение всего дня раздавались выстрелы и звуки взрывов.
Главное требование террориста было адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому. Мужчина хотел, чтобы глава государства посоветовал всем посмотреть фильм «Земляне» 2005 года. Украинский лидер выполнил это требование, записав видеообращение. Спустя какое-то время после этого заложники начали покидать автобус. Тут же прогремел взрыв и начался штурм.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с освобожденными заложниками и фотографию с задержанным террористом. Его ждет психиатрическая экспертиза.
- 21 июл
- Опубликованы видео с освобожденными заложниками на Украине и фото задержанного
- 21 июл
- Захвативший автобус на Украине отпустил заложников, и тут же прогремел взрыв
- 21 июл
- Терзаемой терактами Украине предсказали взрыв бандитизма после легализации оружия
- 21 июл
- Трое заложников вышли из захваченного на Украине автобуса
- 21 июл
- Захватчик автобуса на Украине поставил ультиматум и дал властям полчаса
- 21 июл
- Нелепые требования и постоянная стрельба: хроника захвата автобуса в украинском Луцке
- 21 июл
- Видео: захватчик автобуса на Украине открыл стрельбу и бросил взрывное устройство
- 21 июл
- Взрывы прозвучали на месте захвата автобуса с заложниками на Украине
- 21 июл
- «Прости, что жена и сын со мной» — запись разговора с захватившим автобус на Украине
- 21 июл
- Видео: стрельба слышна возле автобуса с заложниками на Украине
Читайте также
78%
-0.99 81.25
-1.14
Нашли ошибку?