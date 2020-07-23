Стало известно имя захватившего полицейского в заложники в Полтаве
Ранее злоумышленнику был предоставлен автомобиль, на котором вместе с правоохранителем он покинул оцепление и направился в сторону Киева.
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Фото, видео: 24tv.ua
Украинские СМИ назвали имя мужчины, который у Полтавского суда, угрожая взорвать гранату, захватил в заложники сотрудника полиции. По предварительным данным, это Роман Скрипник, ранее отсидевший за хранение и сбыт наркотиков, а также ранее принимавший участие в так называемой антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.
После длившихся некоторое время переговоров, Скрипнику был предоставлен автомобиль, на котором он, выехав из-за оцепления, с заложником направился в сторону Киева. Единственное о чем он просит — больше его не сажать.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, все произошло во время попытки его задержать за угон автомобиля. Скрипник схватил полицейского и, достав гранату, стал угрожать взрывом.
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