Видео: мужчина у Полтавского суда на Украине угрожает взорвать гранату
На место происшествия прибыл спецназ и взрывотехники.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
«Двоякая ситуация»: тренер назвал возможную причину смерти фигуристки Александровской
Фото: Песков и Навка побывали на вечеринке в честь дня рождения Лепса
Фото, видео: 7kanal.com.ua; YouTube / ІРТ Полтава
Мужчина, которого украинские правоохранители пытались задержать за угон автомобиля, угрожает себя взорвать при помощи гранаты на улице Остапа Вишни в Полтаве.
На место ЧП стянуты силы спецназа, а также взрывотехники. Предварительно, он взял в заложники сотрудника полиции.
«На ул. Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры, — говорится в оперативном сообщении Национальной полиции Украины.
В последние дни ситуация с ЧП в Незалежной сильно обострилась. То и дело поступают сообщения о заложенных взрывных устройствах в разных городах страны. Некоторые ликвидировали специалисты, а вот одно даже успело взорваться у киевского метро. А больше всего шуму наделал захват заложников в городе Луцк. 21 июля ранее судимый Максим «Плохой» утром захватил пассажирский автобус и удерживал в нем людей более десяти часов, выдвигая нелепейшие требования.
- 23 июл
- Киев мешает работе контактной группы по Донбассу
- 23 июл
- СБУ задержала возможного убийцу главы ДНР Захарченко
- 22 июл
- Илон Маск отреагировал на теракт в украинском Луцке
- 22 июл
- Луцкий террорист может избежать пожизненного заключения
- 22 июл
- Задержанного в Луцке террориста ждет психиатрическая экспертиза
- 21 июл
- Арсенал оружия найден у сообщника террориста, захватившего заложников в Луцке
- 21 июл
- Видео штурма автобуса и освобождения заложников в украинском Луцке
- 21 июл
- Опубликованы видео с освобожденными заложниками на Украине и фото задержанного
- 21 июл
- Захвативший автобус на Украине отпустил заложников, и тут же прогремел взрыв
- 21 июл
- Терзаемой терактами Украине предсказали взрыв бандитизма после легализации оружия
Читайте также
63%
-0.18 81.59
0.34
Нашли ошибку?