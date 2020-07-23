Видео: мужчина у Полтавского суда на Украине угрожает взорвать гранату

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Светлана Шевченко
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На место происшествия прибыл спецназ и взрывотехники.

Фото, видео: 7kanal.com.ua; YouTube / ІРТ Полтава

Тема:
Украинский кризис

Мужчина, которого украинские правоохранители пытались задержать за угон автомобиля, угрожает себя взорвать при помощи гранаты на улице Остапа Вишни в Полтаве.

На место ЧП стянуты силы спецназа, а также взрывотехники. Предварительно, он взял в заложники сотрудника полиции.

«На ул. Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры, — говорится в оперативном сообщении Национальной полиции Украины.

В последние дни ситуация с ЧП в Незалежной сильно обострилась. То и дело поступают сообщения о заложенных взрывных устройствах в разных городах страны. Некоторые ликвидировали специалисты, а вот одно даже успело взорваться у киевского метро. А больше всего шуму наделал захват заложников в городе Луцк. 21 июля ранее судимый Максим «Плохой» утром захватил пассажирский автобус и удерживал в нем людей более десяти часов, выдвигая нелепейшие требования.

Тема:
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