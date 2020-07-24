Демонстрация силы? Зачем истребитель США напугал пассажирский лайнер
В Иране уже поспешили назвать произошедшее в сирийском небе терактом. Пентагон же настаивает, что все было в рамках правил.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bayne Stanley; 5-tv.ry
На волоске от смерти оказались пассажиры иранского лайнера, летевшего в небе над Сирией. Самолет едва не рухнул из-за опасных маневров американских военных. Истребитель так близко подошел к Airbus, что его экипажу пришлось экстренно снижаться. Пассажиры попадали со своих мест, несколько человек получили травмы.
О полете, который обернулся настоящим кошмаром, Кристина Федорова.
Они рассчитывали через каких-нибудь полчаса, максимум час, благополучно приземлиться в Бейруте. Но все пошло не по сценарию, когда в небе над Сирией внезапно появились американские истребители.
«Что происходит? Что, черт возьми, происходит?»
Гражданский аэробус оказался в воздушной осаде. При этом действовали перехватчики совершенно непредсказуемо: то пикировали, как будто делали боевой заход на цель, то вообще пропадали из виду. Наконец, приблизились на критическое расстояние и вынудили иранских пилотов экстренно начать снижение. С багажных полок на пассажиров посыпались чемоданы, кто-то упал в обморок, кто-то разбил голову. Тяжелые травмы по меньшей мере, у четверых человек.
«Я сразу понял, что это истребитель. Он был так близко!»;
«Один приблизился к нашему борту, потом наш самолет потерял равновесие, я своей головой, можно сказать, пробил потолок», — рассказывают наперебой пассажиры лайнера.
Разумеется, никто не забыл события января этого года, когда из-за угрозы атаки США в небе над Ираном был сбит украинский Boeing. И когда самолет накренился, многие уже были уверены — крушение неизбежно. Каким-то чудом экипаж все-таки смог выровнять лайнер. И спустя еще несколько минут экстренно приземлиться в Бейруте.
«Американцы однозначно действовали крайне опасно. Их истребитель был в какой-то сотне метров. Уйти в сторону — это все, что могли сделать пилоты в такой ситуации. Только так можно было спасти жизни пассажиров», — считает журналист Хасан Азимзаде.
Самолет принадлежит иранской компании Mahan Air, которой США уже давно не дают спокойно летать. Почти десять лет назад ввели санкции, лайнеры регулярно перехватывали не только американцы, но и их союзники по коалиции. Вот, например, истребитель Саудовской Аравии упорно сидит на хвосте иранского пассажирского борта.
«Это демонстрация силы, демонстрация превосходства. То, что можно назвать прямым запугиванием. В этом контексте они показывают свое наличие, свое присутствие, и показывают, что готовы к радикальным действиям, у которых могут быть человеческие жертвы. Они демонстрируют, что в любой момент могут поставить под угрозу жизни мирных людей ради выполнения своих целей, это часть их международной политики», — говорит политолог Александр Асафов.
В Пентагоне сначала отмалчивались, но когда о скандале заговорили уже во всем мире — принялись искать оправдания. Там признали, что истребители действительно сопровождали иранский самолет. Но, по мнению чиновников оборонного ведомства, их пилоты не сделали ничего из ряда вон выходящего. И не важно, что кадры говорят об обратном.
В Иране действия американских военных, которые перехватили гражданский лайнер расценили как откровенную провокацию. Сейчас там по секундам разбирают весь эпизод и обещают ответные меры.
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