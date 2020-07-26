Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота

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Василий Заика
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Министр обороны отметил, что ВМФ РФ был и остается гордостью страны, а также символом ее мощи и могущества.

Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Тема:
День ВМФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов, а также тружеников предприятий оборонно-промышленного комплекса в Днем Военно-морского флота. Генерал армии отметил, что ВМФ России на протяжении всей истории был и остается гордостью страны, а также символом мощи российского государства и его могущества.

Сергей Шойгу подчеркнул, что военные моряки во все времена надежно стояли на страже морских рубежей Отечества.

«В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов мы вспоминаем подвиги советских моряков, преклоняемся перед исключительной храбростью, стойкостью и мужеством, проявленными ими в боях за свободу и независимость Родины», — заявил министр обороны.

Сергей Шойгу добавил, что в настоящее время личный состав Военно-морского флота РФ достойно продолжает славные боевые традиции ветеранов, успешно реализует поставленные задачи и вносит весомый вклад в защиту государственных интересов.

Глава Минобороны РФ в тексте праздничного приказа, помимо прочего, выразил благодарность личному составу за беззаветную службу и самоотверженный труд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин прибыл в Петербург на празднование Дня ВМФ РФ.

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