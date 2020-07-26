Врач рассказал, как отличить обычный грипп от COVID-19

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Светлана Александрова
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По мнению специалиста Департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, сравнивать эти два заболевания было бы некорректно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, Sebastian Gollnow, Christian Prandl, Friso Gentsch, via www.imago-images.de; Вконтакте @id3584134

Тема:
Эпидемия коронавируса

Одно из главных отличий обычного гриппа от COVID-19 — резкое повышение температуры в начале заболевания. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Симптомы гриппа — это более высокая температура, более острое начало. Это одна из главных отличительных черт именно гриппа», — отметил он.

По словам специалиста, сравнивать коронавирусную инфекцию с гриппом было бы не корректно. Новая болезнь протекает у пациентов по-разному и она до конца не изучена.

«Мы видели абсолютно бессимптомных пациентов с достаточно серьезным поражением легочной ткани, видели людей, которые болели достаточно тяжело с точки зрения самочувствия, при этом пневмонии у них не было вовсе», — сказал Тяжельников.

Между тем, по его словам, симптоматика гриппа хорошо известна и четко описана. Если у человека резко повышается температура до 40 градусов и при этом присутствуют такие симптомы как слабость и ломота в мышцах, скорее всего это грипп. Врач напомнил, что для коронавируса на начальной стадии характерна потеря обоняния и вкуса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число заразившихся COVID-19 на земном шаре превысило 16 миллионов человек. Россия находится на четвертом месте в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом — 806,7 тысячи.

Тема:
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