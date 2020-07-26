Прямая трансляция праздничного салюта в честь Дня ВМФ из Санкт-Петербурга

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В морской столице России — Санкт-Петербурге начался праздничный салют в честь Дня Военно-морского флота. Артиллерийские установки расчетов Западного военного округа размещены на Неве у Петропавловской крепости и на набережной Финского залива в Кронштадте.

В честь праздника будет дано 30 залпов из орудий, а в небе раскроют купола диаметром до 300 метров красочные фейерверки более чем 50 видов, в том числе «Рубин», «Слава», «Светлана», «Вега», «Ассоль» и «Фиалка».

Наслаждаться зрелищем можно будет в течение 10 минут. За это время салютный дивизион Михайловской академии и московский отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала Владимира Михалкина выпустят в небо около трех тысяч фейерверков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходил в Санкт-Петербурге 26 июля главный военно-морской парад.