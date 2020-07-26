Прямая трансляция праздничного салюта в честь Дня ВМФ из Санкт-Петербурга

|
Светлана Александрова
477

Артиллерийские орудия установлены на Неве у Петропавловской крепости и на набережной Финского залива в Кронштадте.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр

Тема:
День ВМФ

Прямая трансляция завершена.

В морской столице России — Санкт-Петербурге начался праздничный салют в честь Дня Военно-морского флота. Артиллерийские установки расчетов Западного военного округа размещены на Неве у Петропавловской крепости и на набережной Финского залива в Кронштадте.

В честь праздника будет дано 30 залпов из орудий, а в небе раскроют купола диаметром до 300 метров красочные фейерверки более чем 50 видов, в том числе «Рубин», «Слава», «Светлана», «Вега», «Ассоль» и «Фиалка».

Наслаждаться зрелищем можно будет в течение 10 минут. За это время салютный дивизион Михайловской академии и московский отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала Владимира Михалкина выпустят в небо около трех тысяч фейерверков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходил в Санкт-Петербурге 26 июля главный военно-морской парад.

Тема:
День ВМФ
26 июл
Три тысячи фейерверков озарят Петербург в честь дня ВМФ
26 июл
Иностранные военные атташе оценили военно-морской парад в Петербурге
26 июл
На воде, под водой и в воздухе: как прошел парад ко дню ВМФ в Петербуге
26 июл
Владимир Путин: «Внуки и правнуки моряков-победителей никогда не подведут Родину»
26 июл
Прямая трансляция главного военно-морского парада ко дню ВМФ в Петербурге
26 июл
Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-морского флота
26 июл
Владимир Путин прибыл в Петербург на празднование Дня ВМФ РФ
26 июл
Видео: На Камчатке прошел парад в честь Дня ВМФ
26 июл
В Петербурге центральные улицы и набережные перекрыты из-за парада ко Дню ВМФ
26 июл
Морской парад в честь Дня ВМФ состоялся во Владивостоке — видео

Читайте также

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
71.60
0.64 83.10
0.91
Квадратура Венеры и Нептуна: Как не совершить непоправимую ошибку?

Последние новости

22:45
Гастроэнтеролог раскрыл простой способ выявления рака толстой кишки
22:27
Прямая трансляция праздничного салюта в честь Дня ВМФ из Санкт-Петербурга
22:11
Подросток на мотоцикле столкнулся с «Лексусом» в Ленинградской области
21:59
«Богиня плодородия»: Бывшая девушка Баскова обнажилась в чистом поле
21:47
Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Елены Кондулайнен
21:32
Звезда «Унесенных ветром» скончалась на 105-м году жизни

Сейчас читают

Названа причина гибели пропавшего трехлетнего мальчика под Симферополем
На какие выплаты могут рассчитывать россияне летом и осенью 2020 года
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок