Киев обвинил ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе
Командующий объединенными силами Украины заявил, что ночью был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады тяжелой пехоты со стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и пулеметов.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
Украинские власти всего через несколько часов после наступления режима тишины в Донбассе обвинили ополченцев в нарушении перемирия. Сегодня в силу вступил запрет на любые военные действия до полного урегулирования конфликта. Но в Киеве заявили, что военные ДНР еще ночью несколько раз обстреляли силы украинской армии. В Донецке голословные обвинения опровергли и назвали их информационной провокацией.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе. Накануне по инициативе Киева состоялся телефонный разговор лидеров двух стран.
- 27 июл
- В Германии выступили против приглашения России в G7
- 27 июл
- Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
- 23 июл
- В МВД Украины опровергли задержание Скрипника, взявшего в заложники полицейского
- 23 июл
- Стало известно имя захватившего полицейского в заложники в Полтаве
- 23 июл
- Киев мешает работе контактной группы по Донбассу
- 23 июл
- Видео: мужчина у Полтавского суда на Украине угрожает взорвать гранату
- 23 июл
- СБУ задержала возможного убийцу главы ДНР Захарченко
- 22 июл
- Илон Маск отреагировал на теракт в украинском Луцке
- 22 июл
- Луцкий террорист может избежать пожизненного заключения
- 22 июл
- Задержанного в Луцке террориста ждет психиатрическая экспертиза
Читайте также
49%
-0.01 83.78
0.68
Нашли ошибку?