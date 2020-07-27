Киев обвинил ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе

Украинские власти всего через несколько часов после наступления режима тишины в Донбассе обвинили ополченцев в нарушении перемирия. Сегодня в силу вступил запрет на любые военные действия до полного урегулирования конфликта. Но в Киеве заявили, что военные ДНР еще ночью несколько раз обстреляли силы украинской армии. В Донецке голословные обвинения опровергли и назвали их информационной провокацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе. Накануне по инициативе Киева состоялся телефонный разговор лидеров двух стран.