Киев обвинил ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе

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Командующий объединенными силами Украины заявил, что ночью был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады тяжелой пехоты со стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и пулеметов.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

Украинские власти всего через несколько часов после наступления режима тишины в Донбассе обвинили ополченцев в нарушении перемирия. Сегодня в силу вступил запрет на любые военные действия до полного урегулирования конфликта. Но в Киеве заявили, что военные ДНР еще ночью несколько раз обстреляли силы украинской армии. В Донецке голословные обвинения опровергли и назвали их информационной провокацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе. Накануне по инициативе Киева состоялся телефонный разговор лидеров двух стран.

Тема:
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