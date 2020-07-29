В Сирии 1 сентября за парты сядет рекордное число учеников за последние годы

Эфирная новость 16

Арабская республика активно готовится к началу учебного года.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Anas Alkharboutli, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

В Сирии готовятся к началу нового учебного года. Планируется, что в сентябре за школьные парты сядет рекордное за последние несколько лет число учеников. Например, в одном из поселков провинции Эль-Хасеке, их будет 470. Это при том, что во время боевых действий в классах едва набиралось пять-семь детей. Сейчас учителя и старшеклассники сами делают ремонт, расставляют мебель и облагораживают территорию.

«Мы получили помощь от России. Школа в ней нуждалась — и само наше здание, и учащиеся. Обстановка в регионе налаживается, мы можем получать новые учебники, начать ремонт помещений. Будем готовить их к новому учебному году», — рассказал директор школы Сейхам Харджи.

По мнению педагогов, сирийская система образования сейчас выходит на новый уровень. Учителей не хватает, но власти надеются, что многие преподаватели вернутся в города из лагерей беженцев и из-за границы.

Тема:
Война в Сирии
29 июл
Фото: пособников террористов ИГ* из Таджикистана задержали в Петербурге
28 июл
Российские военные вытащили увязший в грязи турецкий броневик в Сирии
27 июл
Как прошли парады боевых кораблей в День ВМФ в разных регионах России — видео
24 июл
Демонстрация силы? Зачем истребитель США напугал пассажирский лайнер
24 июл
В Сирии растет число боевиков, перешедших на сторону правительства
24 июл
Появилось видео перехвата истребителями США пассажирского авиалайнера Ирана
23 июл
В Сирии наладили сквозной безопасный путь по трассе М-4
21 июл
В Сирии отразили воздушную атаку Израиля — видео
20 июл
В Сирии с успехом прошли парламентские выборы
19 июл
Рунет одобрил действия ВС РФ, которые заблокировали колонну США в Сирии

Читайте также

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
72.23
0.31 84.91
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:56
Названы готовые принять россиян европейские страны
14:47
Никакого удовольствия! ТОП-4 ошибок, которые допускают в постели любители порно
14:40
Петербуржцам пообещали «Чистое небо». Что мешает снять провода над Невским?
14:27
Путин: поспешность с выходом из ограничений из-за СОVID-19 чревата последствиями
14:21
«Вы всех видите?»: Елизавету II научили пользоваться приложением Zoom — забавное видео
14:09
В Сирии 1 сентября за парты сядет рекордное число учеников за последние годы

Сейчас читают

Брак Бородиной на грани краха? Как в жизнь ведущей вмешалась сербская модель
Искалеченная мужем-извергом Маргарита Грачева рассказала о будущей свадьбе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок