В Сирии 1 сентября за парты сядет рекордное число учеников за последние годы

В Сирии готовятся к началу нового учебного года. Планируется, что в сентябре за школьные парты сядет рекордное за последние несколько лет число учеников. Например, в одном из поселков провинции Эль-Хасеке, их будет 470. Это при том, что во время боевых действий в классах едва набиралось пять-семь детей. Сейчас учителя и старшеклассники сами делают ремонт, расставляют мебель и облагораживают территорию.

«Мы получили помощь от России. Школа в ней нуждалась — и само наше здание, и учащиеся. Обстановка в регионе налаживается, мы можем получать новые учебники, начать ремонт помещений. Будем готовить их к новому учебному году», — рассказал директор школы Сейхам Харджи.

По мнению педагогов, сирийская система образования сейчас выходит на новый уровень. Учителей не хватает, но власти надеются, что многие преподаватели вернутся в города из лагерей беженцев и из-за границы.