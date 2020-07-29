Видео: Сотрудники службы исполнения наказания забрали Ефремова в суд
29 июля состоится предварительное слушание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием известного актера.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Сотрудники службы исполнения наказания прибыли домой к Михаилу Ефремову и забрали, чтобы доставить в суд. Об этом свидетельствует запись с места, которая имеется в распоряжении 5-tv.ru. 29 июля в Пресненском суде Москвы состоится предварительное слушание по громкому делу о ДТП в центре Москвы с участием известного актера, в результате которого погиб житель Рязанской области.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что адвокат Ефремова рассказал, как тот поведет себя на суде. Эльман Пашаев отметил, что актер будет молчать.
Обвинение полагает, что 8 июня Ефремов управлял автомобилем в нетрезвом виде, что и привело к трагедии. Все время, прошедшее после происшествия, актер провел под домашним арестом — его перемещения отслеживали с помощью специального электронного браслета. Его поддерживала жена Софья и дети, а также многие коллеги по цеху.
Адвокат также упомянул, что актер готов к любому приговору — лишь бы вся эта история уже закончилась. Из-за непредсказуемости и большого резонанса дела Пашаев не советует жене Ефремова Софье присутствовать на заседаниях, да и рассмотрение дела займет не менее двух месяцев с первого слушания. Пока же Ефремову пророчат до 12 лет лишения свободы.
5-tv.ru писал о Наташе Королевой, попросившей милосердия для Ефремова.
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