Видео: Сотрудники службы исполнения наказания забрали Ефремова в суд

Сотрудники службы исполнения наказания прибыли домой к Михаилу Ефремову и забрали, чтобы доставить в суд. Об этом свидетельствует запись с места, которая имеется в распоряжении 5-tv.ru. 29 июля в Пресненском суде Москвы состоится предварительное слушание по громкому делу о ДТП в центре Москвы с участием известного актера, в результате которого погиб житель Рязанской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что адвокат Ефремова рассказал, как тот поведет себя на суде. Эльман Пашаев отметил, что актер будет молчать.

Обвинение полагает, что 8 июня Ефремов управлял автомобилем в нетрезвом виде, что и привело к трагедии. Все время, прошедшее после происшествия, актер провел под домашним арестом — его перемещения отслеживали с помощью специального электронного браслета. Его поддерживала жена Софья и дети, а также многие коллеги по цеху.

Адвокат также упомянул, что актер готов к любому приговору — лишь бы вся эта история уже закончилась. Из-за непредсказуемости и большого резонанса дела Пашаев не советует жене Ефремова Софье присутствовать на заседаниях, да и рассмотрение дела займет не менее двух месяцев с первого слушания. Пока же Ефремову пророчат до 12 лет лишения свободы.

5-tv.ru писал о Наташе Королевой, попросившей милосердия для Ефремова.