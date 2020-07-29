«Будет молчать»: адвокат Ефремова рассказал, как тот поведет себя на суде
Первое слушание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова будет перенесено, а его адвокат пока готовит линию защиты.
Фото: ТАСС / YURI KOCHETKOV
В Пресненском суде Москвы 29 июля должно было состояться первое предварительное заседание по громкому делу о дорожно-транспортном происшествии с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб житель Рязанской области. Однако оно будет перенесено по просьбе адвоката защиты Эльмана Пашаева на начало августа, пишет Starhit.ru.
Обвинение полагает, что Ефремов управлял автомобилем в нетрезвом виде, что и привело к трагедии. Все время, прошедшее после происшествия, актер провел под домашним арестом — его перемещения отслеживали с помощью специального электронного браслета. Его поддерживала жена Софья и дети, а также многие коллеги по цеху.
Эльман Пашаев рассказал, как Ефремов будет вести себя на суде — общаться за него с судьей будет сам адвокат, хотя он объяснил своему подзащитному, что можно и нельзя говорить во время разбирательства.
«У него такой статус, что говорить ничего не придется, на это есть мы, его представители, — подчеркнул Пашаев. — Поэтому во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения».
Адвокат также упомянул, что актер готов к любому приговору — лишь бы вся эта история уже закончилась. Из-за непредсказуемости и большого резонанса дела Пашаев не советует жене Ефремова Софье присутствовать на заседаниях, да и рассмотрение дела займет не менее двух месяцев с первого слушания. Пока же Ефремову пророчат до 12 лет лишения свободы.
5-tv.ru писал о Наташе Королевой, попросившей милосердия для Ефремова.
- 25 июл
- «Он просто не выдержит»: Королева надеется на милосердие суда к Ефремову
- 24 июл
- Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым подала в суд на следователя
- 23 июл
- Как стороны готовятся к предстоящему заседанию суда по делу Михаила Ефремова?
- 22 июл
- Стала известна дата предварительного слушания в суде по делу Михаила Ефремова
- 22 июл
- Дело Ефремова рассмотрит судья, посадившая Кокорина, Мамаева и Захарченко
- 22 июл
- Дело о «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым поступило в суд
- 21 июл
- А судьи кто? Крестный отец Ефремова объяснил, почему актер не виновен в пьяном ДТП
- 20 июл
- Прокуратура утвердила обвинение по делу о «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым
- 19 июл
- Друг семьи Ефремова рассказал, что пьет актер после резонансного ДТП
- 17 июл
- Посмеемся вместе: адвокат Ефремова о бедственном положении жены артиста
Читайте также
88%
0.33 84.26
0.48
Нашли ошибку?