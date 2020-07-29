«Будет молчать»: адвокат Ефремова рассказал, как тот поведет себя на суде

В Пресненском суде Москвы 29 июля должно было состояться первое предварительное заседание по громкому делу о дорожно-транспортном происшествии с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб житель Рязанской области. Однако оно будет перенесено по просьбе адвоката защиты Эльмана Пашаева на начало августа, пишет Starhit.ru.

Обвинение полагает, что Ефремов управлял автомобилем в нетрезвом виде, что и привело к трагедии. Все время, прошедшее после происшествия, актер провел под домашним арестом — его перемещения отслеживали с помощью специального электронного браслета. Его поддерживала жена Софья и дети, а также многие коллеги по цеху.

Эльман Пашаев рассказал, как Ефремов будет вести себя на суде — общаться за него с судьей будет сам адвокат, хотя он объяснил своему подзащитному, что можно и нельзя говорить во время разбирательства.

«У него такой статус, что говорить ничего не придется, на это есть мы, его представители, — подчеркнул Пашаев. — Поэтому во время суда Ефремов будет молчать и ждать решения».

Адвокат также упомянул, что актер готов к любому приговору — лишь бы вся эта история уже закончилась. Из-за непредсказуемости и большого резонанса дела Пашаев не советует жене Ефремова Софье присутствовать на заседаниях, да и рассмотрение дела займет не менее двух месяцев с первого слушания. Пока же Ефремову пророчат до 12 лет лишения свободы.

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