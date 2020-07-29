«Не актер, а индивидуальный предприниматель»: Добровинский удивлен новым статусом Ефремова

Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский сообщил журналистам новые сведения по делу Михаила Ефремова. Он рассказал, что был удивлен, узнав, в каком статусе видит себя обвиняемый.

«Меня немного удивил господин Ефремов, потому что я до сегодняшнего дня считал, что он актер, а выяснилось, что он индивидуальный предприниматель. В материалах дела я этого не видел. Ну, индивидуальный предприниматель — почему нет? Такое легкое удивление, конечно, прошло у меня», — сказал защитник.

Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о резонансном ДТП на Смоленской площади, которое случилось 8 июня. В нетрезвом состоянии артист въехал в фургон Lada, его водитель, Сергей Захаров, скончался в больнице. Актеру теперь грозит лишение свободы до 12 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о переносе судебного заседания по делу Михаила Ефремова. Вернувшись домой, артист резко захлопнул дверь в подъезд перед толпой журналистов.