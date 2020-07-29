Избранник Анны Семенович инфицировался коронавирусом

Пандемия не прошла для Анны Семенович бесследно. По ее словам, коронавирусом инфицировались многие ее знакомые и даже возлюбленный. Об этом певица рассказала в интервью порталу Teleprogramma.pro.

«Вокруг меня очень много людей переболело, в том числе и мой молодой человек. И все болели достаточно легко — на домашнем режиме. Зато они обзавелись антителами, и им коронавирус не страшен», — сказала Семенович.

Для самой экс-солистки «Блестящих» период самоизоляции окончился пятью набранными килограммами. Недавно она сбросила лишний вес после пребывания в подмосковном санатории. Восстановить форму ей помогли спорт, массажи, бани и пять дней голода.

Семенович особенно остро переживает появление лишних калорий в связи с ее генетическим дефектом — гигантомастией, то есть патологически большой грудью. Об этой особенности своего организма артистка заявила в конце прошлого года. По словам Анны, ее бюст увеличивается всякий раз после того, как она поправляется, что доставляет ей массу неудобств. Оттого певица решилась на операцию по уменьшению молочных желез. Сегодня Семенович говорит, что не пожалела о своем признании.

«Мне приходит огромное количество сообщений от женщин с такой же проблемой. Некоторые стесняются своей груди, не знают, что делать. Мой пример, как мне кажется, показал им, что можно не бояться. А если есть показания уменьшить грудь, то надо идти и делать эту процедуру. А еще я старалась донести, что надо относиться к себе с самоиронией — психологическое состояние тоже очень важно», — подытожила звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Семенович в белом платье показала самых красивых девушек.