Путин: поспешность с выходом из ограничений из-за СОVID-19 чревата последствиями

Президент РФ Владимир Путин в ходе большого совещания по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации заявил, что необоснованная поспешность с выходом из ограничительных мероприятий чревата последствиями.

Глава государства отметил, что регионам необходимо соблюдать в этом вопросе поэтапность.

«Нужно последовательно эту работу продолжать, но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов. <…> Необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах федерации, чревата повторным ростом числа заболевших», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в стране нужно сохранять и наращивать мощности национальной системы здравоохранения. В период пандемии коронавируса отрасль в целом сработала организованно. Благодаря медикам спасены жизни и здоровье сотен тысяч россиян.

«Отмечу, что вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно, мы существенно нарастили ее возможности. Этот факт и, конечно, без всякого сомнения, самоотверженные усилия, мужество медицинских работников сыграли большую, колоссальную роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволили защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны», — заявил президент РФ.

Владимир Путин добавил, что страны сумела справиться с беспрецедентным вызовом и отразить натиск нахлынувшей заразы.

Ранее 5-tv.ru начал прямую трансляцию большого совещания Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации.