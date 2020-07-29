Собянин: запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
По словам градоначальника, количество случаев инфицирования коронавирусом в столице снизилось с начала пика пандемии в десять раз.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации у президента РФ Владимира Путина заявил, что запрет на проведение массовых мероприятий в столице сохранится по меньшей мере до конца августа.
Градоначальник подчеркнул, что соответствующие решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса.
«Без всякого сомнения, необходимо обеспечить те санитарные ограничения, которые есть сегодня, и распространить их в дальнейшем. Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация, хотя основные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы оставим до конца августа», — сказал Сергей Собянин.
Мэр российской столицы добавил, что количество случаев инфицирования COVID-19 в Москве с начала пика пандемии уменьшилось в десять раз. Сергей Собянин отметил, что выделенные для пациентов с коронавирусом 16,5 тысяч коек в стационарах переведены на плановую работу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поспешность с выходом из ограничений из-за СОVID-19 чревата последствиями.
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