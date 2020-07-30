Актер Михаил Ефремов снова в центре внимания публики. В среду его поклонники устроили у здания Пресненского суда настоящий спектакль. И хотя заседание из-за неявки адвокатов отложили, журналисты узнали много нового о смертельном ДТП. Дмитрий Вахницкий продолжит.

За всю свою актерскую карьеру Михаил Ефремов не испытывал такого внимания СМИ. Десятки камер следят за каждым его шагом. А он каждый раз стремительно скрывается. То в машине приставов. То в здании суда.

Первое судебное заседание по делу Ефремова продлилось 15 минут. Явились все, кроме адвокатов защиты. Они сегодня заняты. Хотя почти два месяца находили время, чтобы дать очередное интервью или выступить на ток-шоу.

Накануне адвокаты Ефремова озвучили линию защиты — их подопечный будет молчать, за него все скажут представители. Но сегодня подсудимый все же решился на ремарку. Чтобы заявить — он никакой ни актер. А обычный индивидуальный предприниматель.

Правда, на плакатах группы поддержки он все равно остается творцом и художником. Не падайте духом, желают актеру одни, подправив текст романса о поручике Голицине. Другие защищают — за рулем джипа сидел не Ефремов. А профессиональный каскадер.

«Уже много фактов есть, которые доказывают полную невиновность Ефремова. Что его не только не было за рулем, его вообще в машине не было. Его привезли на другой машине и высадили возле клумбы».

Поэтому Ефремова надо отпустить, требует женщина у адвоката потерпевших.

«Дайте ему медаль».

«Это вы считаете, я так не считаю!»

«Я считаю, что если народ считает, что он не виновен, значит ему надо дать за это медаль».

«Не только народ, но и его адвокат!»

За всем этим фарсом мало кто вспоминает о семье погибшего в аварии Сергея Захарова. Его гражданская супруга уверяет — Ефремов ее не замечает.

«Он прошел там где-то и все»

«А денежную компенсацию вам предлагали, обещали?»

«Нет, ничего не предлагали и не обещали».

«Ефремов никак не связывался?»

«Нет».

В интернете обсуждают деньги, которые то ли Ефремов предложил Захаровым, то ли они потребовали у актера. Называют сумму в 40 миллионов рублей. Но в материалах дела четко зафиксировано Ефремов вину не признает. А адвокаты настаивают — семье погибшего никто ничего не предлагал.

«Все, что говорилось о каких-то несметных миллионах — это все ложь и выдумки. Было одно предложение о встрече — ни о какой компенсации речи не было, которое было сделано брату погибшего. На что тот сказал, что он согласен встретиться в присутствии своих адвокатов. На этом все закончилось», — пояснил адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский.

Видимо, Ефремов забыл — сам или по совету адвокатов, одну из первых фраз, которую заплетающимся языком произнес сразу после аварии.

«Я его вылечу, у меня денег до…»

Ефремов действительно хорошо зарабатывал. За спектакли брал от 2,5 до восьми миллионов рублей. Накануне СМИ подсчитали — за четыре года работы в Современнике бюджет актера пополнился на 32 миллиона. Странно, что именно гонорары актера, скандалы с его участием, а теперь и громкие заявления адвокатов сейчас обсуждают больше всего. Забывая, что судят пьяного водителя. В аварии с которым погиб человек, говорят юристы.

«Мы вокруг видим один PR, пиарятся вокруг все — адвокаты, актеры, простые обыватели, блогеры. Мы забываем о том, что это смертельное ДТП, которое унесло жизнь человека, прежде всего», — поясняет адвокат Игорь Ким.

Новое судебное заседание должно состоятся сегодня. Для тех, кто твердит, что авария с Ефремовым подстроена, в материалах дела есть доказательства. Одних только видеозаписей — на семь часов. Так что прятаться от видеокамер актеру, который оказался обычным предпринимателем, придется еще долго.