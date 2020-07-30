«Светлая память!» — Судья Versus Battle прокомментировал смерть Энди Картрайта

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Василий Заика
Эксклюзив 288

По предварительной информации, украинского андерграунд-рэпера после кончины расчленила и распихала по пакетам жена.

Фото, видео: Instagram @kkkartrait

Судья Versus Battle Дмитрий Егоров, более известный общественности как «Габонская Гадюка», в беседе с 5-tv.ru прокомментировал известие об инциденте с украинским андерграунд-рэпером Энди Картрайтом, которого после смерти расчленила и распихала по пакетам жена.

«Ну, земля будет пухом! Светлая память! Никаких других комментариев про смерть я стараюсь не давать. Я знал его по Versus, по тем баттлам, которые там были, но именно по творчеству не так сильно знаком», — сказал Дмитрий Егоров.

«Габонская Гадюка» добавил, что не любит разговоры на подобные темы. По мнению Дмитрия Егорова, достаточно просто помянуть человека.

31-летний уроженец украинского города Нежин Александр Юшко, он же рэпер Энди Картрайт, скончался 25 июля, предположительно, от передозировки наркотиков. По предварительной информации, его 36-летняя жена Марина приняла решение расчленить тело супруга с помощью ножовки по металлу, ножа и молотка. Распихав останки по пакетам, женщина положила их в холодильник и хранила несколько дней.

29 июля вдова поставила в известность о произошедшем адвоката, который сообщил обо всем в правоохранительные органы. Злоумышленницу задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчлененный женой в Петербурге украинец оказался известным участником Versus Battle.

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«Светлая память!» — Судья Versus Battle прокомментировал смерть Энди Картрайта

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