Не хотела его бесславной смерти: Жена Энди Картрайта объяснила, зачем расчленила тело рэпера

В Петербурге найден мертвым известный рэп-исполнитель Энди Картрайт. Эта новость стала настоящим шоком для поклонников и друзей артиста, но еще больше шокируют детали. Тело рэпера расчленила его супруга и спустя несколько дней сообщила об этом своему адвокату. Сейчас женщину допрашивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин выяснял подробности.

Квартира, в которой было найдено тело музыканта, сейчас наглухо закрыта. Следователи опечатали дверь после завершения следственных действий, которые здесь продолжались до утра.

Те немногие подробности, которые известны, шокируют: полицейский наряд прибыл после звонка одного из петербургских адвокатов. Несколько дней назад ей позвонила Марина Кохал и сообщила, что умер ее муж — Александр Юшко, больше известный как рэпер Энди Картрайт. Юрист тут же обратился к правоохранителям.

В квартире полицейские нашли расчлененное тело и несколько окровавленных предметов. Их изъяли и, скорее всего, приобщат к делу. Как рассказала юрист — музыкант умер в квартире четыре дня назад от передозировки. Но жена почему-то решила скрыть смерть мужа, никому о ней не сообщила и решила расчленить тело. Это пока лишь версия, которую отрабатывают следователи.

«Про наркотики для меня большая новость. Потому что никогда в моем присутствии об этом даже не говорилось. Алкоголь — да. С алкоголем у него были проблемы. Он мог уходить в длительные запои, но благополучно выходил», — рассказывает ресторатор Александр Тимарцев.

Следователи сейчас допрашивают Марину Кохал. Обвинения ей никто не предъявлял. Правоохранителям она объяснила свой поступок — якобы не хотела для супруга бесславной смерти. Доказательством этой версии может служить такой момент: рэпер скончался 25 июля, а в социальной сети его последний комментарий написан 27 числа. Вполне возможно, Кохал ответила поклонникам с мобильного телефона супруга.

«Если причинно-следственной связи между действиями супруги погибшего и его смертью не будет установлено, не будет и никакой ответственности помимо той, что предусмотрена за надругательство над трупом человека», — объясняет юрист Михаил Тимошатов.

Максимальное наказание за это — арест на срок до трех месяцев. Но в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство». А она предполагает наказание — до 15 лет лишения свободы.

Эти кадры, предположительно, сняты в той самой квартире незадолго до смерти. Картрайт — известный украинский андеграунд рэп-исполнитель, яркий участник рэп-баттлов. Вот одно из последних его выступлений.

В браке с Мариной Кохал состоял несколько лет, но, как говорят близкие друзья семьи, он никогда не представлял свою супругу широкой публике, хотя у них есть общий ребенок, которому три года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что первичный анализ не выявил наркотиков в останках расчлененного рэпера Картрайта.