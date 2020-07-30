Не хотела его бесславной смерти: Жена Энди Картрайта объяснила, зачем расчленила тело рэпера
СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения в квартире на Невском проспекте в Петербурге частей тела известного рэп-исполнителя.
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Фото, видео: Instagram @kkkartrait, 5-tv.ru
В Петербурге найден мертвым известный рэп-исполнитель Энди Картрайт. Эта новость стала настоящим шоком для поклонников и друзей артиста, но еще больше шокируют детали. Тело рэпера расчленила его супруга и спустя несколько дней сообщила об этом своему адвокату. Сейчас женщину допрашивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин выяснял подробности.
Квартира, в которой было найдено тело музыканта, сейчас наглухо закрыта. Следователи опечатали дверь после завершения следственных действий, которые здесь продолжались до утра.
Те немногие подробности, которые известны, шокируют: полицейский наряд прибыл после звонка одного из петербургских адвокатов. Несколько дней назад ей позвонила Марина Кохал и сообщила, что умер ее муж — Александр Юшко, больше известный как рэпер Энди Картрайт. Юрист тут же обратился к правоохранителям.
В квартире полицейские нашли расчлененное тело и несколько окровавленных предметов. Их изъяли и, скорее всего, приобщат к делу. Как рассказала юрист — музыкант умер в квартире четыре дня назад от передозировки. Но жена почему-то решила скрыть смерть мужа, никому о ней не сообщила и решила расчленить тело. Это пока лишь версия, которую отрабатывают следователи.
«Про наркотики для меня большая новость. Потому что никогда в моем присутствии об этом даже не говорилось. Алкоголь — да. С алкоголем у него были проблемы. Он мог уходить в длительные запои, но благополучно выходил», — рассказывает ресторатор Александр Тимарцев.
Следователи сейчас допрашивают Марину Кохал. Обвинения ей никто не предъявлял. Правоохранителям она объяснила свой поступок — якобы не хотела для супруга бесславной смерти. Доказательством этой версии может служить такой момент: рэпер скончался 25 июля, а в социальной сети его последний комментарий написан 27 числа. Вполне возможно, Кохал ответила поклонникам с мобильного телефона супруга.
«Если причинно-следственной связи между действиями супруги погибшего и его смертью не будет установлено, не будет и никакой ответственности помимо той, что предусмотрена за надругательство над трупом человека», — объясняет юрист Михаил Тимошатов.
Максимальное наказание за это — арест на срок до трех месяцев. Но в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство». А она предполагает наказание — до 15 лет лишения свободы.
Эти кадры, предположительно, сняты в той самой квартире незадолго до смерти. Картрайт — известный украинский андеграунд рэп-исполнитель, яркий участник рэп-баттлов. Вот одно из последних его выступлений.
В браке с Мариной Кохал состоял несколько лет, но, как говорят близкие друзья семьи, он никогда не представлял свою супругу широкой публике, хотя у них есть общий ребенок, которому три года.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что первичный анализ не выявил наркотиков в останках расчлененного рэпера Картрайта.
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