Не хотела его бесславной смерти: Жена Энди Картрайта объяснила, зачем расчленила тело рэпера

Эфирная новость 122

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения в квартире на Невском проспекте в Петербурге частей тела известного рэп-исполнителя.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @kkkartrait, 5-tv.ru

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

В Петербурге найден мертвым известный рэп-исполнитель Энди Картрайт. Эта новость стала настоящим шоком для поклонников и друзей артиста, но еще больше шокируют детали. Тело рэпера расчленила его супруга и спустя несколько дней сообщила об этом своему адвокату. Сейчас женщину допрашивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин выяснял подробности.

Квартира, в которой было найдено тело музыканта, сейчас наглухо закрыта. Следователи опечатали дверь после завершения следственных действий, которые здесь продолжались до утра.

Те немногие подробности, которые известны, шокируют: полицейский наряд прибыл после звонка одного из петербургских адвокатов. Несколько дней назад ей позвонила Марина Кохал и сообщила, что умер ее муж — Александр Юшко, больше известный как рэпер Энди Картрайт. Юрист тут же обратился к правоохранителям.

В квартире полицейские нашли расчлененное тело и несколько окровавленных предметов. Их изъяли и, скорее всего, приобщат к делу. Как рассказала юрист — музыкант умер в квартире четыре дня назад от передозировки. Но жена почему-то решила скрыть смерть мужа, никому о ней не сообщила и решила расчленить тело. Это пока лишь версия, которую отрабатывают следователи.

«Про наркотики для меня большая новость. Потому что никогда в моем присутствии об этом даже не говорилось. Алкоголь — да. С алкоголем у него были проблемы. Он мог уходить в длительные запои, но благополучно выходил», — рассказывает ресторатор Александр Тимарцев.

Следователи сейчас допрашивают Марину Кохал. Обвинения ей никто не предъявлял. Правоохранителям она объяснила свой поступок — якобы не хотела для супруга бесславной смерти. Доказательством этой версии может служить такой момент: рэпер скончался 25 июля, а в социальной сети его последний комментарий написан 27 числа. Вполне возможно, Кохал ответила поклонникам с мобильного телефона супруга.

«Если причинно-следственной связи между действиями супруги погибшего и его смертью не будет установлено, не будет и никакой ответственности помимо той, что предусмотрена за надругательство над трупом человека», — объясняет юрист Михаил Тимошатов.

Максимальное наказание за это — арест на срок до трех месяцев. Но в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство». А она предполагает наказание — до 15 лет лишения свободы.

Эти кадры, предположительно, сняты в той самой квартире незадолго до смерти. Картрайт — известный украинский андеграунд рэп-исполнитель, яркий участник рэп-баттлов. Вот одно из последних его выступлений.

В браке с Мариной Кохал состоял несколько лет, но, как говорят близкие друзья семьи, он никогда не представлял свою супругу широкой публике, хотя у них есть общий ребенок, которому три года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что первичный анализ не выявил наркотиков в останках расчлененного рэпера Картрайта.

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта
30 июл
«Это ненормальные люди»: эксперт составил психологический портрет типичного убийцы-расчленителя
30 июл
Первичный анализ не выявил наркотиков в останках расчлененного рэпера Картрайта
30 июл
Видео: Интервью рэпера Энди Картрайта, которого расчленила жена
30 июл
Тесть расчлененного рэпера Энди Картрайта прокомментировал трагедию
30 июл
Жена расчлененного рэпера Картрайта могла «постирать» его внутренности
30 июл
После смерти Энди Картрайта на его странице появилось фото тату с катафалком
30 июл
«Она его очень любила»: адвокат жены Картрайта назвала причину расчленения рэпера
30 июл
Еще один рэпер: Самые громкие смерти исполнителей последних лет
30 июл
Двухлетний ребенок рэпера Энди Картрайта находился в квартире во время расчленения
30 июл
Уголовное дело возбудили по факту смерти рэпера Энди Картрайта
+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.36
1.13 86.25
1.34
«Плюс один к успеху»: Какое имя идеально подойдет ребенку по знаку зодиак...

Последние новости

18:22
«Теперь нас трое»: Саша Черно из «Дома-2» родила первенца
18:16
«Готов понести наказание, но не признать вину!» — адвокат Ефремова о первом слушании в суде
18:11
Собянин дал прогноз по ситуации с коронавирусом в столице
18:06
Адвокат Ефремова «доказал» вину Добровинского в несговорчивости родных Захарова
17:49
«Женщина, застрелись»: Разъяренный Прилучный обматерил подписчиц
17:41
Звезда «Приключений Электроника» женился в пятый раз

Сейчас читают

«Сидел похрюкивал» — Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...