Тесть расчлененного рэпера Энди Картрайта прокомментировал трагедию
Мужчина без эмоций отреагировал на новость о жутком происшествии.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Фото, видео: Instagram @kkkartrait, 5-tv.ru
Тесть расчлененного в Петербурге рэпера Энди Картрайта прокомментировал трагедию в семье. По словам мужчины, он ничего не слышал о смерти музыканта.
«Вы слышали, что дочь могла мужа убить?» — спросил корреспондент.
«Что случилось?» — ответил вопросом отец жены Энди Картрайта.
«Что она могла убить мужа своего?» — интересуется журналист.
«Нет», — твердо и без эмоций заявил тесть музыканта.
31-летний уроженец украинского города Нежин Александр Юшко, он же Энди Картрайт, скончался 25 июля, предположительно, от передозировки наркотиков. По предварительной информации, его жена Марина приняла решение расчленить тело супруга с помощью ножовки по металлу, ножа и молотка. Распихав останки по пакетам, женщина положила их в холодильник и хранила несколько дней.
29 июля вдова поставила в известность о произошедшем адвоката, который сообщил обо всем в правоохранительные органы. Злоумышленницу задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухлетний ребенок рэпера Энди Картрайта находился в квартире во время расчленения.
- 30 июл
- Видео: Интервью рэпера Энди Картрайта, которого расчленила жена
- 30 июл
- Жена расчлененного рэпера Картрайта могла «постирать» его внутренности
- 30 июл
- После смерти Энди Картрайта на его странице появилось фото тату с катафалком
- 30 июл
- «Она его очень любила»: адвокат жены Картрайта назвала причину расчленения рэпера
- 30 июл
- Еще один рэпер: Самые громкие смерти исполнителей последних лет
- 30 июл
- Двухлетний ребенок рэпера Энди Картрайта находился в квартире во время расчленения
- 30 июл
- Уголовное дело возбудили по факту смерти рэпера Энди Картрайта
- 30 июл
- «Столица расчленителей»: ТОП-6 самых зверских убийств в Петербурге
- 30 июл
- «Был очень крутым челом»: Ресторатор рассказал о расчлененном Энди Картрайте
- 30 июл
- Скрывал жену от публики: подробности личной жизни рэпера Энди Картрайта
Читайте также
72%
1.13 86.25
1.34
Нашли ошибку?