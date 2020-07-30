Тесть расчлененного рэпера Энди Картрайта прокомментировал трагедию

Тесть расчлененного в Петербурге рэпера Энди Картрайта прокомментировал трагедию в семье. По словам мужчины, он ничего не слышал о смерти музыканта.

«Вы слышали, что дочь могла мужа убить?» — спросил корреспондент.

«Что случилось?» — ответил вопросом отец жены Энди Картрайта.

«Что она могла убить мужа своего?» — интересуется журналист.

«Нет», — твердо и без эмоций заявил тесть музыканта.

31-летний уроженец украинского города Нежин Александр Юшко, он же Энди Картрайт, скончался 25 июля, предположительно, от передозировки наркотиков. По предварительной информации, его жена Марина приняла решение расчленить тело супруга с помощью ножовки по металлу, ножа и молотка. Распихав останки по пакетам, женщина положила их в холодильник и хранила несколько дней.

29 июля вдова поставила в известность о произошедшем адвоката, который сообщил обо всем в правоохранительные органы. Злоумышленницу задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухлетний ребенок рэпера Энди Картрайта находился в квартире во время расчленения.