«Я был одним из счастливчиков»: Брайан Крэнстон излечился от COVID-19

|
Светлана Александрова
19

Теперь звезда сериала «Во все тяжкие» помогает победить болезнь другим пациентам.

Фото, видео: Instagram @bryancranston

Тема:
Эпидемия коронавируса

Исполнитель главной роли в сериале «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон переболел коронавирусом, выздоровел и теперь помогает справиться с болезнью другим пациентам. Об этом 64-летний голливудский актер сообщил в своем аккаунте в Instagram. На опубликованном видео Крэнстон сдает плазму крови в медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе для лечения заболевших COVID-19. Он также призвал к терпению и осторожности тех, кого инфекция пока обходит стороной.

«Я довольно строго соблюдал протоколы и все же… заразился вирусом. Ага. Сейчас это звучит устрашающе, потому что более 150 тысяч американцев погибли из-за этого. Я был одним из счастливчиков. Легкие симптомы я считаю своим благословением и призываю вас надевать эту чертову маску, мыть руки и дистанцироваться от общества. Мы можем победить, но только если будем следовать правилам вместе», — написал под роликом Крэнстон.

Поклонники артиста в комментариях называют его героем, благодарят за благородный поступок и желают скорейшего восстановления после болезни.

«Рада, что теперь тебе лучше, и ты способен помочь другим. Спасибо!»

«Ты настоящий американский герой!»

«Прекрасно! Рад, что вы в безопасности, и спасибо за ваш вклад!»

«Мистер Уайт, берегите себя!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голливудский актер Мел Гибсон, которому тоже 64, был госпитализирован с коронавирусом, однако по какой-то причине отказывается говорить о болезни.

Тема:
Эпидемия коронавируса
30 июл
В Роспотребнадзоре назвали время выживания коронавируса в воде
29 июл
Новый учебный год в России начнется 1 сентября
29 июл
Собянин: запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
29 июл
Путин: поспешность с выходом из ограничений из-за СОVID-19 чревата последствиями
29 июл
Избранник Анны Семенович инфицировался коронавирусом
29 июл
Прямая трансляция большого совещания Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической ситуации
29 июл
В США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
28 июл
В ПФР разъяснили, какие семьи смогут получить до октября по 35 тысяч рублей на ребенка
28 июл
«На ногах»: Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
28 июл
Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа

Читайте также

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
73.36
1.13 86.25
1.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:02
Лайфхак: Как победить неприятный запах в холодильнике
5:44
Особо ценный груз: сотрудники спецсвязи отмечают профессиональный праздник
5:19
«Я был одним из счастливчиков»: Брайан Крэнстон излечился от COVID-19
4:51
Прямая трансляция празднования Курбан-байрам из Санкт-Петербурга
4:40
Госдума осенью рассмотрит основной блок законопроектов по поправкам к Конституции
4:24
Хилькевич в нижнем белье пожаловалась, как тяжело быть красивой после 30

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
«Семья важнее»: ведущая программы «Утро России» Елена Ландер заявила об уходе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок