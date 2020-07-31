«Я был одним из счастливчиков»: Брайан Крэнстон излечился от COVID-19
Теперь звезда сериала «Во все тяжкие» помогает победить болезнь другим пациентам.
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Фото, видео: Instagram @bryancranston
Исполнитель главной роли в сериале «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон переболел коронавирусом, выздоровел и теперь помогает справиться с болезнью другим пациентам. Об этом 64-летний голливудский актер сообщил в своем аккаунте в Instagram. На опубликованном видео Крэнстон сдает плазму крови в медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе для лечения заболевших COVID-19. Он также призвал к терпению и осторожности тех, кого инфекция пока обходит стороной.
«Я довольно строго соблюдал протоколы и все же… заразился вирусом. Ага. Сейчас это звучит устрашающе, потому что более 150 тысяч американцев погибли из-за этого. Я был одним из счастливчиков. Легкие симптомы я считаю своим благословением и призываю вас надевать эту чертову маску, мыть руки и дистанцироваться от общества. Мы можем победить, но только если будем следовать правилам вместе», — написал под роликом Крэнстон.
Поклонники артиста в комментариях называют его героем, благодарят за благородный поступок и желают скорейшего восстановления после болезни.
«Рада, что теперь тебе лучше, и ты способен помочь другим. Спасибо!»
«Ты настоящий американский герой!»
«Прекрасно! Рад, что вы в безопасности, и спасибо за ваш вклад!»
«Мистер Уайт, берегите себя!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голливудский актер Мел Гибсон, которому тоже 64, был госпитализирован с коронавирусом, однако по какой-то причине отказывается говорить о болезни.
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