«Я был одним из счастливчиков»: Брайан Крэнстон излечился от COVID-19

Исполнитель главной роли в сериале «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон переболел коронавирусом, выздоровел и теперь помогает справиться с болезнью другим пациентам. Об этом 64-летний голливудский актер сообщил в своем аккаунте в Instagram. На опубликованном видео Крэнстон сдает плазму крови в медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе для лечения заболевших COVID-19. Он также призвал к терпению и осторожности тех, кого инфекция пока обходит стороной.

«Я довольно строго соблюдал протоколы и все же… заразился вирусом. Ага. Сейчас это звучит устрашающе, потому что более 150 тысяч американцев погибли из-за этого. Я был одним из счастливчиков. Легкие симптомы я считаю своим благословением и призываю вас надевать эту чертову маску, мыть руки и дистанцироваться от общества. Мы можем победить, но только если будем следовать правилам вместе», — написал под роликом Крэнстон.

Поклонники артиста в комментариях называют его героем, благодарят за благородный поступок и желают скорейшего восстановления после болезни.

«Рада, что теперь тебе лучше, и ты способен помочь другим. Спасибо!»

«Ты настоящий американский герой!»

«Прекрасно! Рад, что вы в безопасности, и спасибо за ваш вклад!»

«Мистер Уайт, берегите себя!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что голливудский актер Мел Гибсон, которому тоже 64, был госпитализирован с коронавирусом, однако по какой-то причине отказывается говорить о болезни.