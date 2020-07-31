СК может ходатайствовать об аресте жены расчлененного рэпера Марины Кохал
Распиленное на части тело Энди Картрайта было найдено в одно из квартир в центре Петербурга.
Фото: Instagram @kkkartrait
Следствие собирается ходатайствовать об аресте жены расчлененного рэпера Марины Кохал. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердили в прокуратуре. Распиленное на части тело (Александра Юшко) Энди Картрайта было найдено в одно из квартир в центре Петербурга. Пока Кохал по-прежнему находится в статусе свидетеля, однако это не означает, что после допроса, на который сейчас везут женщину, ее не задержат и после не арестуют.
Согласно официальной информации, о смерти рэпера его вдова сообщила личному адвокату. Женщина пыталась выяснить у юриста, как ей следует поступить с расчлененными останками умершего. Узнав о случившемся, правозащитница заставила Кохал немедленно обратиться в полицию.
На месте правоохранители обнаружили несколько пакетов с частями тела Картрайта. Некоторые из них были основательно присыпаны солью и убраны в холодильник.
На первичном допросе Марина утверждала, что обнаружила супруга обездвиженным днем 25 июля. По засохшей у рта пене женщина предположила, что музыкант скончался в результате передозировки наркотиков. Испугавшись, она решила скрыть факт гибели рэпера столь диким способом.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что адвокат, уговорившая жену расчлененного рэпера сдаться, рассказала детали трагедии.
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