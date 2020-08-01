«А что, Ефремов — ребенок?»: Пашаев жестко ответил на слова о «гипнотическом воздействии» на актера

|
Виктория Андреева
71

Адвокат заслуженного артиста объяснил, почему считает слова Ивана Охлобыстина «журналистским хайпом».

Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о «пьяном» ДТП, опроверг слова Ивана Охлобыстина о том, что оказывает на подзащитного «гипнотическое воздействие». Эльман Пашаев настаивает, что Ефремов взрослый «нормальный» человек с «нашей планеты», а потому адекватно реагирует на происходящее и вправе сам выбирать, с кем идти на процесс.

«Я на него оказываю сильное давление? А что, Ефремов — ребенок? Я ни в коем случае не могу и не имею права оказывать на него давление. Если бы он был не согласен с моей позицией, он бы мне сказал. Я же с ним все-таки все обсуждаю!» — заявил юрист в беседе с 360tv.ru.

Назвав критикующих «сусликами», Пашаев предложил им оказать помощь заслуженному артисту России. Но только не моральную, а настоящую. Таким образом юрист недвусмысленно намекнул, что делает все возможное ради оправдания Ефремова. А «журналисты», публикующие статьи под громкими заголовками и прикрытием Ивана Охлобыстина, гоняются лишь за хайпом.

При этом адвокат, заявляющий, что не верит в правдивость слов Охлобыстина, вероятно, даже не посмотрел его интервью на сайте 5-tv.ru, где Иван высказал свое мнение.

«Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела. Он уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет. Когда начинаешь за жизнь говорить — он адекватный, когда приходим к этому разговору замыкается и все. Тупик сознания!» — заявил Охлобыстин.

Пашаев усомнился в том, что такие слова действительно прозвучали.

«Это все их фантазии. Я не верю, что Иван Охлобыстин, разумный, грамотный, порядочный мужик, мог такое сказать. Я сам слушаю его выступления, это вообще мой любимый актер. Это я не для чего-то сейчас говорю, ради бога, пускай он про меня что угодно говорит. Просто человек — профессионал с большой буквы!» — признался Пашаев.

А в заключение добавил, что, по его мнению, Михаил Ефремов ведет себя крайне логично после случившегося. Ведь ни один нормальный человек не будет радоваться и прыгать от счастья после участия в серьезном ДТП.

«Он что, должен радоваться? Он должен прыгать? В этом и заключается его порядочность. Он человек, он нормальный человек, человек нашей планеты!» — подытожил адвокат заслуженного артиста.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с актером Иваном Охлобыстиным, где тот объяснил, почему считает воздействие адвоката Эльмана Пашаева на Михаила Ефремова «гипнотическим».

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
1 авг
«Миша загипнотизирован адвокатом. Он хочет в тюрьму!» — Охлобыстин о состоянии Ефремова
31 июл
«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин сказал, как нужно наказать Ефремова
31 июл
«Чувствую себя оплеванной» — Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым
31 июл
Стало известно, когда суд начнет рассматривать дело Ефремова по существу
30 июл
«Готов понести наказание, но не признать вину!» — адвокат Ефремова о первом слушании в суде
30 июл
Адвокат Ефремова «доказал» вину Добровинского в несговорчивости родных Захарова
30 июл
«Сидел похрюкивал» — Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде
30 июл
Суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову
30 июл
Адвокат объяснил, почему Михаил Ефремов отказался признавать вину в «пьяном» ДТП
30 июл
«Вечером в театр»: Добровинский поделился ожиданиями от суда над Ефремовым

Читайте также

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
73.43
0.07 87.29
1.04
Энергетически сильные мужские имена для каждого знака зодиака

Последние новости

17:41
«А что, Ефремов — ребенок?»: Пашаев жестко ответил на слова о «гипнотическом воздействии» на актера
17:29
«Я над этим подумаю»: Степаненко рассказала, как Петросян предложил ей развестись
17:18
Россия и Абхазия совместно открыли границы
17:07
Опубликован текст открытого письма Сергея Гармаша
16:56
Денис Проценко рассказал, как распознать «коронавирусный» кашель
16:43
Плюс один: куда смогут полететь с 15 августа российские туристы?

Сейчас читают

Энергетически сильные мужские имена для каждого знака зодиака
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок