Адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о «пьяном» ДТП, опроверг слова Ивана Охлобыстина о том, что оказывает на подзащитного «гипнотическое воздействие». Эльман Пашаев настаивает, что Ефремов взрослый «нормальный» человек с «нашей планеты», а потому адекватно реагирует на происходящее и вправе сам выбирать, с кем идти на процесс.

«Я на него оказываю сильное давление? А что, Ефремов — ребенок? Я ни в коем случае не могу и не имею права оказывать на него давление. Если бы он был не согласен с моей позицией, он бы мне сказал. Я же с ним все-таки все обсуждаю!» — заявил юрист в беседе с 360tv.ru.

Назвав критикующих «сусликами», Пашаев предложил им оказать помощь заслуженному артисту России. Но только не моральную, а настоящую. Таким образом юрист недвусмысленно намекнул, что делает все возможное ради оправдания Ефремова. А «журналисты», публикующие статьи под громкими заголовками и прикрытием Ивана Охлобыстина, гоняются лишь за хайпом.

При этом адвокат, заявляющий, что не верит в правдивость слов Охлобыстина, вероятно, даже не посмотрел его интервью на сайте 5-tv.ru, где Иван высказал свое мнение.

«Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела. Он уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет. Когда начинаешь за жизнь говорить — он адекватный, когда приходим к этому разговору замыкается и все. Тупик сознания!» — заявил Охлобыстин.

Пашаев усомнился в том, что такие слова действительно прозвучали.

«Это все их фантазии. Я не верю, что Иван Охлобыстин, разумный, грамотный, порядочный мужик, мог такое сказать. Я сам слушаю его выступления, это вообще мой любимый актер. Это я не для чего-то сейчас говорю, ради бога, пускай он про меня что угодно говорит. Просто человек — профессионал с большой буквы!» — признался Пашаев.

А в заключение добавил, что, по его мнению, Михаил Ефремов ведет себя крайне логично после случившегося. Ведь ни один нормальный человек не будет радоваться и прыгать от счастья после участия в серьезном ДТП.

«Он что, должен радоваться? Он должен прыгать? В этом и заключается его порядочность. Он человек, он нормальный человек, человек нашей планеты!» — подытожил адвокат заслуженного артиста.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с актером Иваном Охлобыстиным, где тот объяснил, почему считает воздействие адвоката Эльмана Пашаева на Михаила Ефремова «гипнотическим».