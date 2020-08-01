«А что, Ефремов — ребенок?»: Пашаев жестко ответил на слова о «гипнотическом воздействии» на актера
Адвокат заслуженного артиста объяснил, почему считает слова Ивана Охлобыстина «журналистским хайпом».
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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников
Адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о «пьяном» ДТП, опроверг слова Ивана Охлобыстина о том, что оказывает на подзащитного «гипнотическое воздействие». Эльман Пашаев настаивает, что Ефремов взрослый «нормальный» человек с «нашей планеты», а потому адекватно реагирует на происходящее и вправе сам выбирать, с кем идти на процесс.
«Я на него оказываю сильное давление? А что, Ефремов — ребенок? Я ни в коем случае не могу и не имею права оказывать на него давление. Если бы он был не согласен с моей позицией, он бы мне сказал. Я же с ним все-таки все обсуждаю!» — заявил юрист в беседе с 360tv.ru.
Назвав критикующих «сусликами», Пашаев предложил им оказать помощь заслуженному артисту России. Но только не моральную, а настоящую. Таким образом юрист недвусмысленно намекнул, что делает все возможное ради оправдания Ефремова. А «журналисты», публикующие статьи под громкими заголовками и прикрытием Ивана Охлобыстина, гоняются лишь за хайпом.
При этом адвокат, заявляющий, что не верит в правдивость слов Охлобыстина, вероятно, даже не посмотрел его интервью на сайте 5-tv.ru, где Иван высказал свое мнение.
«Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела. Он уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет. Когда начинаешь за жизнь говорить — он адекватный, когда приходим к этому разговору замыкается и все. Тупик сознания!» — заявил Охлобыстин.
Пашаев усомнился в том, что такие слова действительно прозвучали.
«Это все их фантазии. Я не верю, что Иван Охлобыстин, разумный, грамотный, порядочный мужик, мог такое сказать. Я сам слушаю его выступления, это вообще мой любимый актер. Это я не для чего-то сейчас говорю, ради бога, пускай он про меня что угодно говорит. Просто человек — профессионал с большой буквы!» — признался Пашаев.
А в заключение добавил, что, по его мнению, Михаил Ефремов ведет себя крайне логично после случившегося. Ведь ни один нормальный человек не будет радоваться и прыгать от счастья после участия в серьезном ДТП.
«Он что, должен радоваться? Он должен прыгать? В этом и заключается его порядочность. Он человек, он нормальный человек, человек нашей планеты!» — подытожил адвокат заслуженного артиста.
Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с актером Иваном Охлобыстиным, где тот объяснил, почему считает воздействие адвоката Эльмана Пашаева на Михаила Ефремова «гипнотическим».
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