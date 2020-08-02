Вассерман сопоставил ход пандемии коронавируса в России и США
Эрудит предупредил, что мир ждет не вторая волна заболевания, а затяжной период «вирусной депрессии».
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
Ход пандемии коронавируса в России и США сопоставил эрудит, политический консультант и телеведущий Анатолий Вассерман в своем блоге на сайте РЕН ТВ. По его словам, второй волны заболевания не будет, вопреки ожиданиям, зато миру будет непросто справиться с «вирусной депрессией», в которой оказались почти все страны не только по эпидемиологическим, но и экономическим показателям.
«Значит, не будет второй волны — будет одна, но большая. Вторая волна ограничений сейчас разворачивается в тех странах, где слишком рано вышли из первой. Вот в московском метро сейчас напоминают пассажирам, что маску и перчатки там все еще надо носить. Но вот работать в нашей стране уже можно без особо жестких ограничений. Благодаря двум месяцам выходных. За это время успели создать систему диагностики, сеть лечения», — объяснил Вассерман.
У жителей державы за океаном, по его мнению, все гораздо хуже. Система здравоохранения США оказалась не только не готова к удару вируса, но и не сформирована.
«Вот в Соединенных Государствах Америки единой медицинской системы отродясь не бывало и пока не предвидится. Да и систему экономики как единой сети взаимодействующих производств там изрядно порушили за последние десятилетия, выводя многое в регионы с дешевой рабочей силой», — отметил Вассерман.
При этом, по его мнению, нынешний упадок в мире, который он окрестил «Второй Великой депрессией», наступил вовсе не в 2020 году, а гораздо раньше. И виной тому — ошибки в действиях мирового истеблишмента, расплачиваться за которые теперь предстоит всем еще долго после изобретения вакцины от коронавируса.
«Нынешняя Вторая Великая депрессия началась в две тысячи восьмом году. Карантин, прервавший множество технологических цепочек, всего лишь позволил списать на вирус последствия стратегических ошибок множества богатых мира сего. Даже когда все человечество провакцинируется — хозяйство придется реконструировать», — заключил Вассерман.
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