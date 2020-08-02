Адвокат Ефремова собирается ходатайствовать о видеотрансляции из зала суда
Процесс по делу о «пьяном» ДТП с участием актера, в котором погиб человек, запланирован на 5 августа.
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев собирается ходатайствовать о видеотрансляции из зала суда, где будет проходить процесс по делу о ДТП с участием актера, в котором погиб 57-летний курьер Сергей Захаров.
«Я хочу максимально честного и открытого процесса над Ефремовым. И с этой целью я буду ходатайствовать о ведении прямой видеотрансляции заседаний по его делу», — сообщил Пашаев ТАСС.
Ранее стало известно, что рассмотрение дела по существу в Пресненском суде Москвы запланировано на 5 августа. Однако вероятно слушания не состоятся, так как Пашаев заявил, что не сможет присутствовать в суде из-за занятости в другом процессе.
Как сообщал 5-tv.ru, адвокат подсудимого заявил накануне, что у него есть козырь, который позволит ему доказать в суде невиновность Михаила Ефремова.
Смертельное ДТП с участием заслуженного артиста России произошло 8 июня в центре Москвы. Джип Ефремова выехал на встречку и врезался в фургон Lada, водитель которой скончался несколько часов спустя в больнице. По версии следствия, в момент аварии актер находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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