Количество случаев коронавируса в Москве за последний месяц снизилось на 45%
За прошедшие сутки COVID-19 удалось победить 842 жителям российской столицы.
Фото: ТАСС / MAXIM SHIPENKOV
Количество случаев инфицирования коронавирусом в Москве за последний месяц снизилось на 45%. По данным Оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за истекшие 24 часа в российской столице зафиксировано 693 новых пациента. Общее количество подхвативших заразу достигло 243 406 человек.
«Число новых заболевших COVID-19 за последний месяц на 45% меньше, чем за предыдущий», — говорится в сообщении оперштаба.
Отмечается, что за прошедшие сутки победить коронавирус удалось 842 жителям российской столицы. По данным заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, количество выздоровевших в городе неуклонно растет.
В России за последние 24 часа зарегистрировано 5 394 случая инфицирования COVID-19 в 83 регионах. Более чем 26% пациентов не имели клинических признаков заболевания. Полностью победили болезнь 3 420 россиян.
С начала пандемии в РФ выявлено 856 264 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 653 593 человека, скончались 14 207 пациентов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вакцина от COVID-19 в сентябре будет выпускаться в промышленных масштабах.
- 3 авг
- Турция уже не та: Что изменилось в обслуживании туристов после пандемии?
- 3 авг
- Вакцина от COVID-19 в сентябре будет выпускаться в промышленных масштабах
- 2 авг
- «Репетиция биологической войны»: Доктор Рошаль о пандемии коронавируса
- 2 авг
- Организм атакует сам себя: ученые рассказали о мощной иммунной реакции при коронавирусе
- 2 авг
- Отказ от ношения маски в условиях пандемии врач назвал главной ошибкой россиян
- 2 авг
- Врач перечислила витамины, которые нужно принимать перенесшим коронавирус
- 2 авг
- Кто сможет въехать в Швейцарию после возобновления авиасообщения с Москвой
- 2 авг
- Вассерман сопоставил ход пандемии коронавируса в России и США
- 1 авг
- В ВОЗ спрогнозировали долгое продолжение пандемии коронавируса
- 1 авг
- Из Москвы в Стамбул улетел первый после приостановки авиасообщения самолет
Читайте также
68%
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?