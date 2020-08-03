Количество случаев коронавируса в Москве за последний месяц снизилось на 45%

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Москве за последний месяц снизилось на 45%. По данным Оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за истекшие 24 часа в российской столице зафиксировано 693 новых пациента. Общее количество подхвативших заразу достигло 243 406 человек.

«Число новых заболевших COVID-19 за последний месяц на 45% меньше, чем за предыдущий», — говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что за прошедшие сутки победить коронавирус удалось 842 жителям российской столицы. По данным заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, количество выздоровевших в городе неуклонно растет.

В России за последние 24 часа зарегистрировано 5 394 случая инфицирования COVID-19 в 83 регионах. Более чем 26% пациентов не имели клинических признаков заболевания. Полностью победили болезнь 3 420 россиян.

С начала пандемии в РФ выявлено 856 264 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период выздоровели 653 593 человека, скончались 14 207 пациентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вакцина от COVID-19 в сентябре будет выпускаться в промышленных масштабах.