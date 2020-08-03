Захвативший заложников в Киеве озвучил свое требование

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Светлана Шевченко
Срочная новость 56

Вместе со злоумышленником в банке осталась только руководитель отделения.

Захвативший заложников в Киеве озвучил свое требование
Тема:
Украинский кризис

Захвативший заложников в Киеве озвучил свое требование — он требует выхода в прямой эфир.

Как сообщалось ранее, в помещении банка осталась только глава отделения. Сотрудников неизвестный отпустил. 

До этого мужчина никаких требований не предъявлял, лишь сообщил, что у него бомба и он просит вызвать полицию.

 

Тема:
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