Захвативший заложников в Киеве озвучил свое требование — он требует выхода в прямой эфир.

Как сообщалось ранее, в помещении банка осталась только глава отделения. Сотрудников неизвестный отпустил.

До этого мужчина никаких требований не предъявлял, лишь сообщил, что у него бомба и он просит вызвать полицию.