Захвативший заложников в Киеве озвучил свое требование
Вместе со злоумышленником в банке осталась только руководитель отделения.
Захвативший заложников в Киеве озвучил свое требование — он требует выхода в прямой эфир.
Как сообщалось ранее, в помещении банка осталась только глава отделения. Сотрудников неизвестный отпустил.
До этого мужчина никаких требований не предъявлял, лишь сообщил, что у него бомба и он просит вызвать полицию.
- 3 авг
- Геращенко назвал национальность захватившего в Киеве заложников в банке
- 3 авг
- Первые кадры с места захвата заложников в банке Киева
- 3 авг
- Террорист взял заложников в бизнес-центре Киева
- 1 авг
- Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
- 31 июл
- В США намерены серьезно увеличить финансирование Украины
- 27 июл
- Киев обвинил ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе
- 27 июл
- В Германии выступили против приглашения России в G7
- 27 июл
- Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
- 23 июл
- В МВД Украины опровергли задержание Скрипника, взявшего в заложники полицейского
- 23 июл
- Стало известно имя захватившего полицейского в заложники в Полтаве
Читайте также
+20° 755 мм рт. ст.
68%
68%
73.43
0.07 87.29
1.04
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?