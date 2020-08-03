Жену расчлененного рэпера Картрайта будет защищать адвокат историка Соколова
В данный момент в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга проходит заседание о мере пресечения для супруги исполнителя, которую подозревают в его убийстве.
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Фото, видео: Instagram @kkkartrait
Супругу рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марину Кохал, обвиняемую в расчленении своего мужа, будут защищать несколько адвокатов, в том числе защитник историка Соколова Сергей Лукьянов, сообщает 78.ru. Историка Олега Соколова также обвиняют в убийстве и расчленении своей сожительницы студентки Анастасии Ещенко.
Судебное заседание, где должны избрать меру пресечения супруге исполнителя Александра Юшко, проходит в данный момент в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга.
Марина Кохал является главной подозреваемой в жестоком убийстве Картрайта. Расчлененное тело рэпера, разложенное по пяти пакетам, было найдено 30 июля. Как утверждает Кохал, ее супруг скончался от передозировки наркотиков, однако экспертиза не нашла следов запрещенных веществ. Свою вину женщина не признает. Мотивы преступления остаются неизвестными.
Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Марины Кохал прокомментировала, может ли ревность к любовнице быть одним из возможных мотивов убийства рэпера.
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