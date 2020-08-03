Какой будет погода в августе в Москве?

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Алина Потёмкина
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Евгений Тишковец назвал среднюю температуру и рассказал, чего будет больше — дождей или солнца.

Какой будет погода в августе в Москве?

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Novikov

Тема:
Погода

Последний месяц лета в столице будет теплым. Таким прогнозом порадовал москвичей ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Москвой 24». По его словам, в августе горожан ждет больше солнечных дней, чем дождливых.

«Лето сейчас возвращает свои позиции. Весь август пройдет без волн холода и экстремальной жары. Будет преобладать солнечная, умеренно теплая, сухая погода с дефицитом осадков, что указывает на то, что количество солнечных дней будет больше, чем положено по климатической норме», — рассказал синоптик.

Уже на текущей неделе москвичи и гости столицы почувствуют возвращение тепла. Температура весь август будет варьироваться от 23 до 28 градусов. Похолодание будет ощущаться только по ночам: термометры уже будут показывать 7-12 градусов.

Потепление не только в первопрестольной, но и в других регионах страны также прогнозировал россиянам ранее Роман Вильфанд. А 5-tv.ru рассказывал, какую зиму ждать россиянам после жаркого лета, согласно прогнозам метеорологов.

Тема:
Погода
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