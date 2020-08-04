Глава сил общей безопасности Ливана сообщил предварительную причину взрыва в Бейруте
На месте ЧП были обнаружены тела 10 погибших.
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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Алаеддин; Twitter @nafisehkBBC
Руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим опроверг информацию о том, что причиной взрыва в Бейруте могло стать возгорание пиротехники на складе. По его словам, речь идет о других взрывчатых веществах, сообщает телеканал «Аль-Джазира».
Взрыв в ливанской столице прогремел 4 августа. По предварительным данным, десять человек погибли, сотни — пострадали. По сообщению губернатора Бейрута, пострадала примерно половина города. Сообщается об обрушении домов, под завалами которых могут находиться люди.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что здание Посольства РФ в Ливане получило повреждения в результате взрыва.
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