Глава сил общей безопасности Ливана сообщил предварительную причину взрыва в Бейруте

Руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим опроверг информацию о том, что причиной взрыва в Бейруте могло стать возгорание пиротехники на складе. По его словам, речь идет о других взрывчатых веществах, сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Взрыв в ливанской столице прогремел 4 августа. По предварительным данным, десять человек погибли, сотни — пострадали. По сообщению губернатора Бейрута, пострадала примерно половина города. Сообщается об обрушении домов, под завалами которых могут находиться люди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что здание Посольства РФ в Ливане получило повреждения в результате взрыва.