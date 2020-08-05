Видео: Адвокат Добровинский приехал в суд на кабриолете за 20 миллионов рублей

Адвокат Александр Добровинский приехал в Пресненский суд Москвы, где началось рассмотрение по существу дела о смертельном «пьяном» ДТП с участием актера Михаила Ефремова, на кабриолете Aston Martin стоимостью порядка 20 миллионов рублей.

Представитель семьи погибшего в аварии Сергея Захарова на вопрос журналистов, откуда такой автомобиль, пояснил, что он «всего лишь московский адвокат».

Стоит отметить, что на предыдущее заседание суда Александр Добровинский приехал на Rolls-Royce за 32 миллиона рублей.

Актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб водитель Lada Сергей Захаров. В этот момент известный артист находился в нетрезвом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефремов ничего не помнит о «пьяном» ДТП.