Видео: Адвокат Добровинский приехал в суд на кабриолете за 20 миллионов рублей
В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение по существу дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Майшев, 5-tv.ru
Адвокат Александр Добровинский приехал в Пресненский суд Москвы, где началось рассмотрение по существу дела о смертельном «пьяном» ДТП с участием актера Михаила Ефремова, на кабриолете Aston Martin стоимостью порядка 20 миллионов рублей.
Представитель семьи погибшего в аварии Сергея Захарова на вопрос журналистов, откуда такой автомобиль, пояснил, что он «всего лишь московский адвокат».
Стоит отметить, что на предыдущее заседание суда Александр Добровинский приехал на Rolls-Royce за 32 миллиона рублей.
Актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб водитель Lada Сергей Захаров. В этот момент известный артист находился в нетрезвом состоянии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефремов ничего не помнит о «пьяном» ДТП.
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