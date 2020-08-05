Михаил Ефремов превысил скорость и потерял контроль в момент ДТП — прокурор
В Пресненском суде Москвы проходит рассмотрение по существу дела о «пьяной» аварии с участием актера.
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Актер Михаил Ефремов в момент «пьяного» ДТП 8 июня на Смоленской площади в Москве превысил скорость на 25 километров в час и потерял контроль над автомобилем. Об этом в ходе заседания в Пресненском суде заявила прокурор, оглашая обвинительное заключение.
«Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысил скорость на 25 километров в час, так как утратил контроль за управляемостью своего автомобиля, после чего допустил выезд на встречную полосу движения, лишив возможности встречный автомобиль под управлением Захарова уйти от столкновения», — сказала государственный обвинитель.
Отмечается, что на участке, где произошла смертельная авария установлено ограничение скоростного режима — не более 60 километров в час. Прокурор отметила, что в результате действий Михаила Ефремова был причинен тяжкий вред здоровью Сергея Захарова.
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