Видео: адвокат Добровинский хрюкнул в ответ на выпад Ефремова
Защитник потерпевших по делу о «пьяном» ДТП поиронизировал на тему того, что он якобы оскорбил актера.
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Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, 5-tv.ru
Защитник потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский ответил актеру на его недавнее обвинение в оскорблении.
«Добровинский сказал, что я на прошлом заседании похрюкиваю. Мне как болельщику „Спартака“ это не обидно, я и не такое слышал. Но я считаю это инсинуацией», — заявил ранее подсудимый.
Отвечая на вопрос журналистов, как на это он намерен отреагировать, Добровинский демонстративно хрюкнул.
«Это ответ „Спартаку“. Он сказал, что он болельщик „Спартака“. А если бы он болел за ЦСКА, я бы сделал что?» — пошутил адвокат.
Фраза о «хрюкающих» «красно-белых» ушла в народ после реакции форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, который весьма оригинально ответил на оскорбления со стороны фанатов московского футбольного клуба.
«Одни хрюкают и лают, другие забивают», — сказал нападающий по итогам победной встречи петербуржцев со «Спартаком» в прошлом году.
ДТП со смертельным исходом при участии Михаила Ефремова случилось 8 июня. Актер в нетрезвом виде сел за руль своего джипа и въехал в легковой автомобиль Lada на Смоленской площади в столице. Жертвой аварии стал водитель отечественной машины Сергей Захаров. Он скончался в больнице ночью, хотя медики боролись за его жизнь до последнего. Ефремову грозит наказание вплоть до 12 лет тюрьмы.
Ранее 5-tv.ru, что Михаил Ефремов не признал вину в смерти Сергея Захарова. Позже Добровинский ответил актеру и его адвокату Эльману Пашаеву, что у него имеется запись, на которой видно, как именно Ефремов выходил из машины со стороны водительского кресла. Это видео адвокат пообещал показать в эфире одного из федеральных каналов.
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