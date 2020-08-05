Видео: моряк судна, поврежденного в Бейруте, рассказал о последствиях взрыва

|
Алиса Старжевская
Эксклюзив 44

Второй капитан специально для 5-tv.ru показал, как сейчас выглядит танкер, и сообщил о ситуации в порту.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте

В порту Бейрута брошенным остается танкер «Капитан Нагдалиев», на котором находятся российские моряки. Из-за банкротства зарубежной компании Palmali, члены экипажа остаются без продуктов, зарплат и средств к существованию. Произошедший 4 августа взрыв, повредил танкер, ударной волной оторвало швартовочные тросы и выбило двери.

Второй капитан Дмитрий Гудковский сообщил, что в порту еще ведутся работы по тушению пожара и поисково-спасательные операции.

«Летают периодически вертолеты, которые тушат сейчас с воздуха, пытаются помощь тем, кто работает на берегу», — говорит Гудковский.

Дмитрий также сообщил что рядом с их танкером стоят пришвартовано несколько суден, на каждом из которых есть жертвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судно с российскими моряками получило повреждения при взрыве в Бейруте

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте
5 авг
Видео: после взрыва в порту Бейрута затонул круизный лайнер Orient Queen
5 авг
Российский эксперт предсказал взрыв в Бейруте шесть лет назад
5 авг
Судно с российскими моряками получило повреждения при взрыве в Бейруте
5 авг
Видео: Взрывная волна накрыла молодоженов в Бейруте во время фотосессии
5 авг
«Я всю жизнь снимал войны, но такого не видел!» — Хроника мощного взрыва в Бейруте
5 авг
МЧС России направляет в Ливан госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте
5 авг
Фото владельца судна, груз с которого привел к взрыву в порту Бейрута
5 авг
Стало известно о состоянии россиянина, пострадавшего при взрыве в Бейруте
5 авг
Сведений о россиянах, пострадавших от взрыва в порту Бейрута, нет
5 авг
В Ливане 5 августа объявлен днем траура

Читайте также

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
73.28
-0.10 86.63
0.13
Кому сложно угодить: ТОП-5 самых требовательных и капризных знаков зодиак...

Последние новости

15:28
Видео: после взрыва в порту Бейрута затонул круизный лайнер Orient Queen
15:23
Российский эксперт предсказал взрыв в Бейруте шесть лет назад
15:11
«Смотрела с ужасом»: «аптечный ревизорро» о свадьбе, где невеста упала в сухой лед
15:10
Видео: моряк судна, поврежденного в Бейруте, рассказал о последствиях взрыва
15:02
В Турции резко выросло число заболевших COVID-19
14:58
Кто страшнее человека? Привязанные к деревьям животные шокировали челябинцев

Сейчас читают

Адвокат Ефремова довел до слез подругу Сергея Захарова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок