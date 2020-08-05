Видео: моряк судна, поврежденного в Бейруте, рассказал о последствиях взрыва

В порту Бейрута брошенным остается танкер «Капитан Нагдалиев», на котором находятся российские моряки. Из-за банкротства зарубежной компании Palmali, члены экипажа остаются без продуктов, зарплат и средств к существованию. Произошедший 4 августа взрыв, повредил танкер, ударной волной оторвало швартовочные тросы и выбило двери.

Второй капитан Дмитрий Гудковский сообщил, что в порту еще ведутся работы по тушению пожара и поисково-спасательные операции.

«Летают периодически вертолеты, которые тушат сейчас с воздуха, пытаются помощь тем, кто работает на берегу», — говорит Гудковский.

Дмитрий также сообщил что рядом с их танкером стоят пришвартовано несколько суден, на каждом из которых есть жертвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что судно с российскими моряками получило повреждения при взрыве в Бейруте