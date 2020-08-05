Видео: после взрыва в порту Бейрута затонул круизный лайнер Orient Queen

Круизный лайнер Orient Queen затонул в порту Бейрута после того, как накануне там произошел мощный взрыв, практически разнесший половину ливанского города.

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Известно, что судно принадлежит ливанской Abou Merhi Group. Во время инцидента два человека погибли, еще семь членов экипажа пострадали. Как сообщил телеканал OTV владелец лайнера, в результате взрыва корабль получил серьезные пробоины в корпусе. В трюм стремительно начала набираться вода. Экипаж до последнего пытался спасти Orient Queen от затопления.

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Круизный лайнер был построен в 1989 году. Его длина — 121 метр, водоизмещение — 7,4 тысячи тонн.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, судно с российскими моряками также получило повреждения при взрыве в Бейруте.

По последним данным, жертвами взрыва на складе стали более ста человек. Около четырех тысяч получили ранения. Без крова остались около 300 тысяч человек.