Видео: после взрыва в порту Бейрута затонул круизный лайнер Orient Queen
Экипаж до последнего пытался спасти судно от гибели.
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Фото, видео: Twitter @Krychek5 @CruiseCapital
Круизный лайнер Orient Queen затонул в порту Бейрута после того, как накануне там произошел мощный взрыв, практически разнесший половину ливанского города.
Известно, что судно принадлежит ливанской Abou Merhi Group. Во время инцидента два человека погибли, еще семь членов экипажа пострадали. Как сообщил телеканал OTV владелец лайнера, в результате взрыва корабль получил серьезные пробоины в корпусе. В трюм стремительно начала набираться вода. Экипаж до последнего пытался спасти Orient Queen от затопления.
Круизный лайнер был построен в 1989 году. Его длина — 121 метр, водоизмещение — 7,4 тысячи тонн.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, судно с российскими моряками также получило повреждения при взрыве в Бейруте.
По последним данным, жертвами взрыва на складе стали более ста человек. Около четырех тысяч получили ранения. Без крова остались около 300 тысяч человек.
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