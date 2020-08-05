Судно с российскими моряками получило повреждения при взрыве в Бейруте
Представитель экипажа рассказал о состоянии членов команды.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая
Фото, видео: РИА Новости / Михаил Алаеддин
Инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина сообщила ТАСС, что в порту Бейрута пришвартован пароход, на борту которого в момент взрыва находились российские моряки.
«Рядом (в порту Бейрута. Прим. ред.) стоит брошенное судно, есть россияне на борту. „Капитан Нагдалиев“ компании Palmali брошены без зарплаты и продуктов», — сказала собеседница агентства.
По словам представителя экипажа, судно получило небольшие повреждения, весь экипаж был оперативно эвакуирован
«Нас сейчас с парохода всех повыгоняли, вообще со всех судов тут. Со всеми связались, попросили покинуть борт, на причале пока ждем. До сих пока все тут горит», — сообщал второй помощник капитана.
В результате мощного взрыва, прогремевшего 4 августа, историческая часть города была разрушена. Более ста человек погибли, еще около четырех тысяч получили ранения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ливане 5 августа объявлен днем траура.
- 5 авг
- Видео: Взрывная волна накрыла молодоженов в Бейруте во время фотосессии
- 5 авг
- «Я всю жизнь снимал войны, но такого не видел!» — Хроника мощного взрыва в Бейруте
- 5 авг
- МЧС России направляет в Ливан госпиталь с врачами после взрыва в Бейруте
- 5 авг
- Фото владельца судна, груз с которого привел к взрыву в порту Бейрута
- 5 авг
- Стало известно о состоянии россиянина, пострадавшего при взрыве в Бейруте
- 5 авг
- Сведений о россиянах, пострадавших от взрыва в порту Бейрута, нет
- 5 авг
- В Ливане 5 августа объявлен днем траура
- 5 авг
- В сети появилось видео первого взрыва в Бейруте, снятое с близкого расстояния
- 4 авг
- Около трех тонн селитры взорвалось в порту Бейрута во время сварочных работ
- 4 авг
- Цены на нефть на торгах в США начали расти после взрывов в Бейруте
Читайте также
88%
-0.78 86.50
-0.73
Нашли ошибку?