Судно с российскими моряками получило повреждения при взрыве в Бейруте

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Алиса Старжевская
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Представитель экипажа рассказал о состоянии членов команды.

Фото, видео: РИА Новости / Михаил Алаеддин

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте

Инспектор Международной федерации транспортников в Новороссийске Ольга Ананьина сообщила ТАСС, что в порту Бейрута пришвартован пароход, на борту которого в момент взрыва находились российские моряки.

«Рядом (в порту Бейрута. Прим. ред.) стоит брошенное судно, есть россияне на борту. „Капитан Нагдалиев“ компании Palmali брошены без зарплаты и продуктов», — сказала собеседница агентства.

По словам представителя экипажа, судно получило небольшие повреждения, весь экипаж был оперативно эвакуирован

«Нас сейчас с парохода всех повыгоняли, вообще со всех судов тут. Со всеми связались, попросили покинуть борт, на причале пока ждем. До сих пока все тут горит», — сообщал второй помощник капитана.

В результате мощного взрыва, прогремевшего 4 августа, историческая часть города была разрушена. Более ста человек погибли, еще около четырех тысяч получили ранения. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ливане 5 августа объявлен днем траура.

 

 

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