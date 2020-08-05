Трагедия в Бейруте: как халатность стала причиной мощнейшего взрыва и гибели людей

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Власти Ливана заявляют — причиной катастрофы стал взрыв нитрата аммония, который хранился в порту.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте

Шесть лет руководство порта Бейрута писало во все ведомства с просьбой убрать со складов опасный груз.

Почти три тысячи тонн конфискованной селитры. По предварительным данным именно она сдетонировала и разрушила половину зданий в столице Ливана. Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

По решению президента, Россия направляет гуманитарную помощь в Ливан. С подробностями Дмитрий Вахницкий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после взрыва в порту Бейрута затонул круизный лайнер Orient Queen.

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