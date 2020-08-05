Фото пожарных, входящих на склад в Бейруте за секунды до взрыва

|
Светлана Александрова
159

Спасатели прибыли в порт для тушения возгорания. Через несколько минут прогремел один из самых мощных взрывов в истории.

Фото пожарных, входящих на склад в Бейруте за секунды до взрыва

Фото: Reuters / Mohamed Azakir

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте

В интернете появилась фотография пожарных возле горящего склада за несколько секунд до взрыва в порту Бейрута. На снимке трое мужчин, прибывших в порт для тушения возгорания, вскрывают железную дверь, пытаясь войти в помещение. Через несколько минут связь с ними оборвется, и прогремит один из самых мощных взрывов в истории, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Ранее губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил о гибели десяти пожарных при взрыве в порту. Всего, по последним данным, жертвами трагедии стали 113 человек, пострадали более четырех тысяч.

Telegram @new_militarycolumnist

Как уже писал 5-tv.ru, по предварительным данным, на складе сдетонировал нитрат аммония (аммиачная селитра), конфискованная с одного из судов чуть ли не девять лет назад. Взрывная волна разрушила почти половину зданий в столице Ливана, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Тема:
Мощный взрыв на складе в Бейруте
5 авг
Трагедия в Бейруте: как халатность стала причиной мощнейшего взрыва и гибели людей
5 авг
Число погибших в Бейруте достигло 113 человек
5 авг
Первый борт МЧС РФ со спасателями и оборудованием вылетел в Бейрут
5 авг
Видео: Пять самолетов МЧС вылетают в Бейрут с медиками и спасателями
5 авг
Видео: после взрыва в порту Бейрута затонул круизный лайнер Orient Queen
5 авг
Российский эксперт предсказал взрыв в Бейруте шесть лет назад
5 авг
Видео: моряк судна, поврежденного в Бейруте, рассказал о последствиях взрыва
5 авг
Судно с российскими моряками получило повреждения при взрыве в Бейруте
5 авг
Видео: Взрывная волна накрыла молодоженов в Бейруте во время фотосессии
5 авг
«Я всю жизнь снимал войны, но такого не видел!» — Хроника мощного взрыва в Бейруте

Читайте также

+17° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
73.28
-0.10 86.63
0.13
Кому сложно угодить: ТОП-5 самых требовательных и капризных знаков зодиак...

Последние новости

23:05
Помолодевший Галкин впервые оседлал железного коня во дворе своего замка
22:50
Фото водителя Mercedes, на полной скорости влетевшего в двух женщин на зебре в Москве
22:37
Видео: пожар уничтожает овощной базар в ОАЭ
22:25
«Я все это обожаю»: Стендапер Щербаков признался в пагубной привычке экономить
22:18
Смертельное ДТП в Москве: водитель Mercedes снес двух женщин на зебре
22:12
Репетитор, насиловавший учеников и приемных сыновей, предстанет перед судом

Сейчас читают

ТОП-5 звездных россиянок, заимевших молодых мужей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок