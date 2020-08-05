Фото пожарных, входящих на склад в Бейруте за секунды до взрыва

В интернете появилась фотография пожарных возле горящего склада за несколько секунд до взрыва в порту Бейрута. На снимке трое мужчин, прибывших в порт для тушения возгорания, вскрывают железную дверь, пытаясь войти в помещение. Через несколько минут связь с ними оборвется, и прогремит один из самых мощных взрывов в истории, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Ранее губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил о гибели десяти пожарных при взрыве в порту. Всего, по последним данным, жертвами трагедии стали 113 человек, пострадали более четырех тысяч.

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Как уже писал 5-tv.ru, по предварительным данным, на складе сдетонировал нитрат аммония (аммиачная селитра), конфискованная с одного из судов чуть ли не девять лет назад. Взрывная волна разрушила почти половину зданий в столице Ливана, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.